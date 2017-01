Jagland refser Norge i Mahamud-saken

Generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet mener norske myndigheter ikke kan frata noen statsborgerskapet, dersom det betyr at personen blir statsløs.

– Det er bedrøvelig å se at norske myndigheter turer fram til tross for disse fundamentale forpliktelsene, sier Jagland til VG.

Europarådets generalsekretær gir dermed full støtte til advokat John Christian Elden, og andre juseksperter, som mener norske myndigheter bryter loven ved å frata Mahad Abib Mahamud (30) sitt norske statsborgerskap.

Fratatt statsborgerskapet etter 17 år i Norge: Jeg er norsk. Jeg drar ingen steder

Lørdag omtalte VG historien om bioingeniøren som har bodd i Norge i 17 år, men som UDI vil kaste ut av landet fordi de mener han løy på asylsøknaden sin. De mener å kunne dokumentere at han egentlig kommer fra nabolandet Djibouti, mens Mahamud selv hevder han kommer fra Somalia.

Klare kriterier

Jagland viser til at Norge er bundet av Europarådets konvensjon om Nasjonalitet. Den slår fast at et medlemsland i Europarådet ikke kan gjøre en borger statsløs.

– Man kan ikke frata en borger statsborgerskapet hvis det fører til at vedkommende blir statsløs. Dette er norske myndigheter bunnet av. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen setter opp klare kriterier for når man kan frata en borger statsborgerskapet, men man kan altså ikke gjøre det hvis det fører til at vedkommende blir statsløs, sier Jagland.

– Norske myndigheter turer mer og mer frem som om de ikke er bundet av internasjonale forpliktelser og konvensjoner, slår han fast.

På sin Facebook-side, skriver Jagland at han er «eitrende forbannet over at man gjør folk statsløse uten lov og dom».

– Har man glemt Nansepassene? De ble gitt til dem som ble statsløse etter 1 verdenskrig. 500.000 fikk slike pass og 50 nasjoner anerkjente dem. Det var i en tid da de fleste nasjoner var utarmet etter krigen. Men de hadde plass til de statsløse, skriver han.

Også jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo mener UDIs vedtak ikke er gyldig – og at Mahad med stor sannsynlighet vil vinne frem i rettssaken, som er satt til 21. februar.

UDI: Omfattende dokumentasjon

UDI understreker at de ikke har mulighet til å kommentere detaljene i Mahamud-saken, men opplyser i en melding på sine nettsider at et statsborgerskap kan tilbakekalles dersom statsborgerskapet ble innvilget på grunnlag av uriktige opplysninger.

– Saken kom til UDI etter at den først var etterforsket av politiet. I tillegg til politietterforskning har saken vært grundig behandlet av både UDI og UNE. Vedtaket i saken bygger på omfattende dokumentasjon, heter det i meldingen fra UDI.

Grande om Mahamud-saken: Vi kan ikke holde på slik i Norge

Bloggeren Sophie Elise er blant dem som har gått til frontalangrep mot integreringsminister Sylvi Listhaug etter at det ble kjent at Mahamud sendes ut, men UDI opplyste søndag at de fattet vedtak i saken i 2015. Listhaug ble først innvandrings- og integreringsminister 16. desember det året.

VG har i helgen rettet flere forespørsler til Justisdepartementet om et intervju med Listhaug, men hun har foreløpig ikke besvart henvendelsene. Hun har istedet valgt å kommentere saken i et lengre innlegg på sin egen blogg. Det samme gjør statsminister Erna Solberg.