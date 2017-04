Intern uenighet i Høyre om tiggeforbud – Skuffende at eget parti går på banen for tiggeforbud

Gruppeleder Erlend Svardal Bøe i Tromsø Høyre mener tiggeforbud er et enkelt svar på et komplisert problem.

Tirsdagens NRK Brennpunkt-dokumentar, som avdekket et kriminelt nettverk av rumenere som tjener millioner på blant annet menneskehandel, prositusjon og tigging i Bergen, har ført ny debatt om et nasjonalt tiggeforbud. Gruppeleder Hilde Onarheim i Bergen Høyre krevde i går i VG at et tiggeforbud blir innført.

Tromsø blir også viet oppmerksomhet i NRK-dokumentaren. Men gruppeleder for Høyre i byen, Erlend Svardal Bøe, mener et tiggeforbud bare er et enkelt svar på et komplisert problem.

– Det er skuffende å se eget parti i regjering gå på banen for å innføre nasjonalt tiggeforbud, sier han til VG.

Statsminister Erna Solberg (H) fastslo også i går at Høyre fortsatt vil ha tiggeforbud. Bøe mener på sin side andre tiltak vil være mer effektive.

– Dokumentaren viser at vi har utfordringer i Norge knyttet til menneskehandel og organisert kriminalitet. Det må settes inn tilstrekkelig med ressurser i politiet som kan løse disse utfordringene og det internasjonale arbeidet må styrkes på dette feltet, sier han til VG.



– Ikke slå alle over en kam



– Løsningen på problemet er ikke å slå alle som tigger over en kam og tro at det hjelper, slår han fast.



Bøe mener tigging skal være helt unødvendig i et land med så gode velferdsordninger, men at debatten om tigging ikke bare er en debatt om hva som er unødvendig i et velferdssamfunn som Norge.

– Det er også en debatt om hvilke verdier vi skal legge til grunn for samfunnet vi ønsker å leve i. Jeg vil ikke forby det å be andre mennesker om hjelp, sier han.

Han sier tigging ikke er et hyggelig syn, men at han ikke vil gjøre tiggere til kriminelle.

– Fattige mennesker som ber om hjelp blir gjort til kriminelle kjeltringer og noe så grunnleggende som å be andre mennesker om hjelp blir gjort ulovlig, sier Bøe.

– Kunne presisert det klarere



Tiggere i Bergen har blitt spyttet og sparket på etter NRKs tiggedokumentar, hevder flere organisasjoner. Stadig flere skal planlegge å reise fra byen. Redaktør Odd Isungset tar sterk avstand fra påstanden om at tiggere i Bergen har blitt utsatt for vold som følge av deres dokumentar. Nå mener han NRK kunne vært tydeligere.

– Sett i lys av det store gjennomslaget filmen har fått, så ser vi i ettertid at vi kunne presisert enda klarere at det ikke gjelder alle, og at også tiggere i nettverket er ofre, skriver Isungset i en e-post til VG torsdag.

Onsdag skrev redaksjonen på Facebook at de tar avstand fra påstander om at tiggere har blitt slått og sparket på.

Fått inn mange henvendelser



Tidligere generalsekretær i Norsk presseforbund, Per Edgar Kokkvold, forteller at dokumentaren ble nevnt i Kringkastingsrådets møte på torsdag.

– Jeg har sett dokumentaren selv og tenkte ikke da at Brennpunkt burde vært tydeligere. Man kan i alle fall ikke ta dem på kildebruk, men om de burde presisert det tydeligere kan jeg ikke si før jeg undersøker det igjen sier Kokkvold.

Sekretær i Kringkastingsrådet, Erik Skarrud, bekrefter at det har kommet inn henvendelser til rådet etter at dokumentaren ble sendt tirsdag.

– Vi har fått inn to henvendelser. En av dem er positiv og en er kritisk. Det er en som har vist sympati for de rumenerne som det gikk ut over, sier han.

Han understreker at det bare ble nevnt på møtet og at saken fremdeles er fersk. Det neste møtet skal være i juni.

– Kan ikke sette oss i samme bås

Torsdag viste Robin Hood-huset i Bergen dokumentaren for rumenerne i byen sammen med tolk.

En av dem er Stan Mihan. Han har snakket med Bergens Tidende og sier at man ikke kan sette alle rumenerne i byen i samme bås.

– Vi er sinte og opprørte etter å ha sett filmen. Sinte fordi vi mener at politiet burde arrestere og sende kriminelle ut av landet. Vi som kun er her for å tigge til livets opphold må ikke tas for å være en del av det miljøet som vises i dokumentaren, sier han til avisen.

Han sier videre at det var trist å se dokumentaren og at han skjønner at nordmenn reagerer.

I dagene etter at «Lykkelandet» ble vist, har flere organisasjoner i Bergen fortalt at rumenere har blitt utsatt for vold og trusler.