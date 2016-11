Ingen løsning på budsjettkrisen – Erna drar på juleturné

Mens regjeringen og landet står midt i en budsjettkrise velger statsminister Erna Solberg (H) å reise på fire dagers tur til Nord-Norge, blant annet for å tenne juletrær.

– Jeg forstår at Erna kanskje ønsker å være til stede når hun har lovet å komme på en stor Nord-Norge-reise. Men i den alvorlige situasjonen vi står i nå, så mener jeg det ikke blir riktig av henne å gjennomføre hele reisen, sier Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide til VG.

VIL HA ERNA HJEMME: KrF-leder Knut Arild Hareide

Om under 10 dager kan Solbergs Høyre/Frp-regjering bli tvunget til å gå av, dersom de sammen med Kristelig Folkeparti og/eller Venstre ikke blir enige om statsbudsjettet for 2017.

Det er gått over tre uker siden forhandlingene startet 2. november. Fortsatt står regjeringen og samarbeidspartiene i budsjettkrisen – uten en løsning i sikte.

De siste 18 årene har ingen annen statsminister enn Erna Solberg hatt så store problemer med å få vedtatt et statsbudsjett.

Men midt i denne budsjettkrisen velger statsministeren å reise på til Tromsø, Nordland og Trøndelag fra lørdag til tirsdag.

Ifølge programmet Statsministerens kontor har offentliggjort skal Solberg besøke flere bedrifter og institusjoner – i tillegg til å tenne to juletrær, drikke kirkekaffe og seile med Hurtigruten.

Hareide synes prioriteringen er underlig all den tid budsjettkrisen står på for fullt, uten synlig fremdrift.

– Regjeringen har hovedansvaret for å få budsjettet i havn. De har ventet altfor lenge på å få det til. Jeg er bekymret. Jeg vil ha en løsning, og jeg forventer at vi veldig snart får fremdrift i disse forhandlingene. Nå er det stillstand, sier Hareide.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre gikk denne uken ut i VG med kraftig kritikk av statsministerens lederegenskaper og kalte måten forhandlingene drives på for «en parodi».

At statsministeren etter denne kritikken velger å dra til Nord-Norge, kommenterer Støre slik:

– Timingen for reisen er underlig all den tid regjeringen ikke har klart å få flertall for et statsbudsjett for landet. Det burde være Erna Solbergs aller viktigste oppgave akkurat nå, sier Støre, og legger til:

ZERO FREMDRIFT: Jonas Gahr Støre i debatt og samtale med Erna Solberg

– Det er bra at Solberg besøker Nord-Norge, en landsdel som har vært glemt av denne regjeringen. Høyre hadde mange løfter til Nord-Norge i valgkampen 2013. Etter at budsjettet ble presentert for halvannen måned siden oppsummerte avisen Nordlys med at "Tromsø er byen der Erna Solberg satte norsk rekord i politiske løftebrudd", sier Ap-lederen.

Erna: Internett utenfor ring 3



– Hareide har helt rett i at det viktigste nå er å få gjennom et budsjett, svarer statsminister Erna Solberg.

– Derfor har jeg hatt møter i kveld og vi vil jobbe gjennom hele helgen med nye mulige løsninger på klima. Heldigvis har vi politikere og fagfolk som kan dette bedre enn meg og vil jobbe med detaljene i helgen, sier Solberg til VG.

Statsministeren opplyser at hun vil reise tilbake til Oslo når det er klart for nye samtaler på partiledernivå.

– Trolig vil jeg nok reise til Oslo mandag, og er derfor veldig forberedt på at denne reisen kan bli kortere, sier Solberg, før hun kommer med et stikk til Ap-lederen:

– Nord-Norge opplever en lavere ledighet enn resten av landet, mer veibygging enn tidligere og eksportrekorder nesten hver måned. Jeg kan opplyse Støre om at både telefon og internett fungerer også utenfor ring 3 i Oslo, så jeg jobber med dette hele tiden.

Venstre-leder Trine Skei Grande ville ikke kommentere saken.

