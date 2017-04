Høyres gruppeleder i Bergen etter tiggedokumentar: – Nødt til å innføre tiggeforbud

Gruppeleder i Bergen Høyre, Hilde Onarheim, synes Brennpunkt-dokumentaren om tiggemiljøet i Bergen er sjokkerende. Hun ønsker tiggeforbud.

Tirsdagens NRK Brennpunkt-dokumentar, som rettet søkelyset mot et rumensk kriminelt nettverk i Bergen, har skapt sterke reaksjoner.

Statsminister Erna Solberg (H) slo fast onsdag at Høyre fortsatt ønsker et nasjonalt tiggeforbud. Høyre, Frp og Senterpartiet hadde i 2015 opprinnelig flertall for å innføre et nasjonalt tiggeforbud, men Senterpartiet gjorde helomvending i saken.

Gruppeleder Hilde Onarheim i Bergen Høyre kaller dokumentaren «sjokkerende», og er klar på at et tiggeforbud i byen bør innføres.

– Etter å ha sett denne dokumentaren, mener vi at vi er nødt til å gi politiet det verktøyet de trenger for å slå ned på menneskehandel, kriminalitet og prostitusjon. Derfor mener vi at et tiggeforbud bør innføres, sier hun til VG.

Bør innføres midlertidig



Hun sier forbudet bør innføres som en midlertidig ordning, så den kan evalueres. Onarheim sier at spørsmålet om et tiggeforbud var oppe til diskusjon da hun selv var byråd, men at de da mente de hadde en fungerende avtale med politiet som gikk ut på at tiggerne måtte registrere seg.

– Vi opplevde at vi hadde en håndterbar situasjon, sier hun.

Hun tror ikke det vil bli flertall i bystyret i Bergen for å innføre et tiggeforbud, fordi Arbeiderpartiet, KrF og Venstre har flertallet.

– Byråden har vært raskt ute og sa de ikke vil endre politikk. Jeg håper ikke debatten vil handle om hvem som er vennlige og hvem som er uvennlige. For Høyre er det viktig å hjelpe enkeltmennesker i nød i tett samarbeid med frivillige organisasjoner, samtidig som vi gir politiet det verktøy de trenger for å håndtere situasjonen. Ved å ikke gjøre noe, aksepterer man menneskehandel og prostitusjon. Det kan ikke Høyre stå for, sier Onarheim.

KRITISK: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener tiggeforbud ikke fungerer. Foto: Krister Sørbø, , VG

Kritisk til tiggeforbud



Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tror ikke det vil bli noen skikkelig politisk debatt om dette en gang til.

– De kom fram til et kompromiss forrige gang. Dessuten rekker ikke regjeringen gjøre ferdig noe forslag om dette denne perioden, sier han.

Ropstad registrerer at Brennpunkt-dokumentaren fører til mye oppmerksomhet.

– Jeg er ikke overrasket over det som blir avdekket. Det jeg er overrasket over, er at politiet ikke avdekket det.

Han viser til negative erfaring med tiggeforbud i Danmark, og peker på to forslag KrF har fremmet han mener fungerer bedre.

– Det ene er å gå inn for at hvert politidistrikt har et eget menneskehandelteam. Et annet forslag er å gi politiet flere verktøy, blant annet muligheten til å avlytte telefonen så man får kjennskap til kommunikasjonen bak. Mange vil ikke fortelle noe fordi de er redde, sier Ropstad.

Fornøyd med tiggeforbud



Lillesand kommune innførte tiggeforbud i 2014. Ordfører i kommunen, Arne Thomassen, sier til VG at de trodde det gikk mot et nasjonalt forbud da de innførte det.

– Vi ble overrasket over at Senterpartiet snudde, sier han.

Han nevner at det lokale tiggeforbudet ble innført av to grunner:

– Den ene grunnen er at vi mener tigging ikke er riktig måte å tjene penger på. Den andre er knyttet til kriminalitet, sier Thomassen.

Til sommeren kommer spørsmålet opp til behandling i bystyret i Lillesand. Thomassen sier det er to motstridende syn på saken. Noen ønsker å stramme inn regelverket, mens andre vil avvikle tiggeforbudet, sier han.

Ordføreren mener et tiggeforbud bør innføres nasjonalt. Slik det er i dag, vil tiggerne bare forsvinne til nabokommunene, sier han.

– Alle saker har to sider. Noen mener at det skal være lov til å be om hjelp. Men det er gode ordninger for å få hjelp i Norge, både statlig og kommunalt, sier Thomassen.

– Fungerer bra i dag



Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) i Sandefjord synes dagens regelverk fungerer forholdsvis bra.

– De fleste ser at det er greie forhold nå. Etter Brennpunkt-dokumentaren har det vært oppmerksomhet på bakmenn. Det kan jeg ikke si noe om her i Sandefjord, sier han.

Et tiggeforbud bør i så fall innføres nasjonalt, ikke lokalt, slår han fast. Men han ser ikke behovet for et nasjonalt forbud nå.

– Det er ikke noen stor utfordring nå slik jeg ser det. Men bildet kan endre seg. En stund var det ikke bra forhold, da var vi for et nasjonalt forbud, sier Gleditsch.



Ikke aktuelt i Drammen



Drammen-ordfører Tore Opdal Hansen (H) sier at et tiggeforbud har ikke vært et aktuelt forslag i byen

– Det er ingen som har tatt opp temaet. Hovedårsaken er at hvis det skal være noe, må det være et nasjonalt forbud. Men vi har fulgt nøye med på hva Oslo gjør, fordi vi ligger så nærme. Hvis Oslo hadde det gjort det, hadde vi vært nødt til å følge utviklingen nøye. Men i dag er ikke dette noe tema, sier han.



– Støtter du et nasjonalt tiggeforbud?

– Jeg har ikke noe imot et nasjonalt tiggeforbud. Men jeg tror ikke det løser noe som helst, for alternativet til tigging er salg av roser, salg av blader og ulike gjenstander. En passiv tigger oppleves mye tryggere enn en aktiv eller en aggressiv bladselger for for eksempel eldre mennesker, sier han.

Ordfører Tage Pettersen i Moss sier at han prinsipielt støtter et tiggeforbud, men at de er fornøyd med dagens ordning.

– Alle som vil samle inn penger, må på politistasjonen og få en godkjenning for å gjøre det, så politiet kan henvise dem til spesielle steder, sier han.

– Er det ikke aktuelt å vurdere et forbud?

– Nei, ikke før problemet eventuelt blir større enn det er i dag, sier Pettersen.