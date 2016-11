Høyre-topper til VG: – Frp-ultimatumet har kapret statsministeren

Internt i Høyre vokser frustrasjonen over at statsminister Erna Solberg godtok Frps ultimatum om bilpakken overfor KrF og Venstre.

– Den situasjonen vi er i nå er selvsagt ikke bra for Høyre. Vi er ikke et parti som driver med ultimatum, slik har det vært hele denne perioden. Men Frp har kapret statsministeren i et ultimatum vi ikke kommer oss ut av, sier en sentral Høyre-kilde til VG.

BILPAKKEN DE KRANGLER OM Pakken innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre.

Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.

Det innføres en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på dette formålet, noe som ifølge regjeringen vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter.

Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner. Kilde: Finansdepartementet

Ligner ikke på Erna



VG har snakket med en rekke Høyre-kilder i regjeringen og i Høyres stortingsgruppe. Svært mange har vanskelig for å forstå hvorfor Erna Solberg har gått med på å si ja til ultimatum-spillet fra Frp.

– Jeg har kjent Erna Solberg i mange år. Dette måten å jobbe på ligner ikke på henne i det hele tatt. Det er ingen tvil om at Frp presset på for å få dette til å bli et ultimatum, men jeg har ingen forklaring på hvorfor Erna aksepterte det. Det var kanskje ingen annen utvei. Uansett er det håpløst, sier en annen kilde.

Flere uttrykker primært bekymring for hvordan budsjettkrisen vil påvirke Høyre til valget neste høst.

– Det er klart at vårt og Ernas omdømme som styringsparti får seg en knekk nå. Og hvordan ser det borgerlige samarbeidet ut? Det er ikke bra, sier en annen kilde.

Vi er jo Høyre



Også flere kilder i regjeringsapparatet er svært frustrerte over situasjonen regjeringen har havnet i.

– Vi er jo Høyre, vi var med på klimaforliket og mener alvor når vi sier at Norge skal oppfylle målene Parisavtalen, sier en sentralt plassert kilde.

En annen sier:

– Hadde vi ikke gått med på det ultimatumet, så hadde vi hatt en avtale for lenge siden. Vi liker heller ikke økte avgifter, men det er mye viktigere å redde det borgerlige samarbeidet for Høyre. Det vet jo alle, sier en fjerde sentral kilde.

ULTIMATUMET: Her lanserer statsminister Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen regjeringens ultimatum på drivstoffavgifter til Venstre og KrF, under pressekonferansen 30. september i høst. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Peker på Ernas ansvar



På Høyres gruppemøte på Stortinget klokken 12 onsdag diskuterte stortingsrepresentantene og de fleste av Høyres statsråder den dramatiske budsjettsituasjonen.

Der ble ikke ultimatum-strategien tatt opp. Ifølge flere VG har snakket med som var til stede på møtet har heller aldri stortingsgruppen blitt spurt om de støtter ultimatumet.

– I Høyre tas beslutningene på toppen. Det gjelder også her. Der ligger makten og ansvaret, sier en av møtedeltagerne til VG.

Ifølge VGs opplysninger skal Solberg på møtet ha gitt klart uttrykk for at situasjonen er umåtelig krevende, men at hun likevel har tro på en løsning. Blant annet skal Solberg ha pekt på at Venstre og Trine Skei Grande etter hennes mening ikke har noe særlig å vinne på å la Høyre/Frp-regjeringen bli felt.

En annen kilde sier at også Høyre får reaksjoner fra sine folk ute i landet, som mener at Venstre er blitt for mye av et by-parti og at Høyre må passe seg for å gjøre livet surere for dem som er avhengig av bilen.

Samtidig er de opptatt av at deres egen statsminister nå må anstrenge seg til det ytterste for å ro budsjettet i land, selv om det må spises noen ubehagelige kameler i siste runde.