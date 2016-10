Høie vil ha radikal omlegging av narkotikapolitikken

Helseminister Bent Høie (H) vil ikke lenger straffe personer som tas for bruk av narkotika. Han vil at ansvaret overføres fra politi til helsevesenet og at bøteleggingen stoppes.

Bare i Oslo og Bergen er det blitt delt ut 48 millioner kroner i bøter for narkotikabesittelse de siste fem årene.

Mange av bøtene har gått til tunge narkomane, noe Høie mener gjør mer skade enn gagn, skriver Klassekampen.

– Jeg ønsker at Høyre i sitt program for neste periode gir tilslutning til at reaksjonene for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal flyttes fra justis- til helsetjenesten, sier Høie til avisen.

Han begrunner dette med at straff ikke hjelper folk ut av narkotikaproblemer.

– For tunge brukere gjør bøtelegging veien videre vanskeligere, og for ungdom på skråplanet er straff og prikk på rullebladet et dårlig hjelpetiltak, sier Høie.

Han har stor tro på at han vil få gjennomslag for forslaget i partiet. Fra før av støtter både Miljøpartiet De Grønne, Venstre og SV en slik avkriminalisering, mens Ap og Sp vurderer andre varianter av samme modell, skriver Klassekampen.

Høie understreker at endringen ikke betyr at narkotika blir lovlig.

– Jeg vil være veldig klar på at narkotika fortsatt skal være ulovlig. Politiet skal fortsatt ha en rolle og reagere når de oppdager narkotikabruk, men reaksjonsformen skal ikke være bot eller straff, men hjelp, sier han.