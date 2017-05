Her driver regjeringen brannslukking

TJELDSUND (VG) Norges brannskole skal kjøre i gang den nye brann- og redningsutdanningen om to år. Selv om eieren, DSB, står i en økonomisk knipe.

Det lover både statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) etter at de besøkte brannskolen i Tjeldsund kommune i Nordland fredag.

Løftene kommer etter at toppsjef Cecilie Daae iDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gikk ut i VG onsdag og varslet at de var i økonomisk krise og må kutte minst 30 årsverk.

Daae etterlyste en avklaring fra regjeringen om den nye fagutdanningen for brann- og redningspersonell som skal kjøres i gang på Norges Brannskole i 2019, ville bli finansiert av regjeringen.

Planen er at Norges Brannskole skal sende ut 160 studenter årlig gjennom et deltids studium, fra basen i Tjeldsund kommune.

– Brannskolen kommer i henhold til den planen som er lagt, sier Per-Willy Amundsen til VG.

Les også: Varsler kutt i den sivile beredskapen

STYRER STRÅLEN: Statsminister Erna Solberg (H) fikk prøvekjøre den aller største brannbilen på Norges Brannskole i Tjeldsund. Foto: Krister Sørbø , VG

Advarsel til etatsjefer



Erna Solberg svarer slik på VGs spørsmål om regjeringen vil skjerme brannutdanningen:

– Jeg ser ikke bort fra at det kan være utfordringer i DSB som vi må ta tak i. Men de har fått alt de trenger til brannskolen, og alt de har bedt om.

Ap-krav: Amundsen må forklare beredskaps-kutt

Men så kommer hun med en advarsel til etatsjefer som havner i samme knipe som DSB:

– Å plukke ut det mest sårbare til kutt, det anbefaler jeg ikke til noen så lenge jeg er statsminister, sier Erna Solberg.

Både Solberg og Amundsen fikk prøve seg som brannslokkere da de besøkte brannskolen fredag formiddag. Erna Solberg fikk kjøre vannkanonen til en hypermoderne redningsbil beregnet på flyplasser, og slukket brann i en flymodell.

UT PÅ TUR: Statsminister Erna Solberg (H) og justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen er på reise i Nord-Norge. Foto: Krister Sørbø , VG

Brannmann Per-Willy



Per-Willy Amundsen måtte trekke i redningsdrakt og fikk en slange for å slukke flammer i et oljebasseng.

DSB-sjef Cecilie Daae sier at det nå er opp til hennes etat og Justisdepartementet sammen å finne ut hvordan ressurskrisen i etaten skal håndteres.

– Det betyr veldig mye at vi får denne utdanningen på plass. Dette blir et helt nødvendig løft for brann og redning, sier hun.

IKKE IMPONERT: Hadia Tajik mener regjerningen svekker beredskapsarbeidet. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Erna Solberg er imidlertid ikke med på at hun og hennes regjering har prioritert ned sivil beredskap og beskyttelse av sivilbefolkningen, slik Arbeiderpartiets Hadia Tajik antyder, mens politi og forsvar har fått de store pengene:

– Vi har gjort mye på sivil beredskap. Sivilforsvaret har fått ekstraordinære penger til utstyr, blant annet. Når de nå slås sammen med direktoratet for nødnett, så må vi kunne vente at det kan tas ut noen gevinster i form av samordning. Nødnett er nå ferdig utbygd, og kan åpenbart klare seg med en mindre administrasjon enn da nettet ble bygget ut, sier Solberg.

– Er det et riktig innrykk at jo nærmere man kommer statsministeren, desto mer penger er brukt på sikkerhet?

– Det er riktig at det har vært gjort mye for å sikre statsminister og kjernemyndigheter. Dette griper inn i diskusjonen om objektsikring, og vi hadde fått enda mer kritikk om vi ikke hadde gjort det. Men så bør vi vurdere hvor mye risiko vi kan tåle, fordi når vi forsterker apparatet rundt oss, så flytter vi risiko over til andre områder, sier Erna Solberg.