Hareide på vei til nytt krisemøte om statsbudsjettet i kveld: – Det haster veldig

Én uke gjenstår før neste års statsbudsjett skal behandles i Stortinget. Det er fortsatt uklart om regjeringen får støtte hos Venstre og KrF.

Regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF møttes til nye budsjettforhandlinger klokken 20 mandag kveld. Forhandlingene om neste års statsbudsjett har gått langt på overtid.

Venstre stilte med hele partiledelsen da de ankom møtet, som foregår i statsministerboligen. Partileder Trine Skei Grande sa til pressen på vei inn at hun hadde forventer at regjeringen kommer med forslag som kan føre fram til en avtale.

– Nå har vi lagt veldig mange forslag på bordet. Det eneste vi har møtt er ultimatum og «nei», og vi har forventninger til at det skal komme noe, sier Skei Grande.

– De skal holde det de lovet i forrige budsjett: Levere tiltak som kutter klimagassutslipp legger hun til.

KrF-leder Knut Arild Hareide sa han håper at alle de fire partiene ønsker å komme til enighet nå.

– Vi er på overtid av overtiden. Det vil si at det haster veldig, sa Hareide.

FORVENTER FORSLAG TIL LØSNING: Venstre-leder Trine Skei Grande ble møtt av pressen på vei inn til budsjettforhandlingene. FOTO: CORNELIUS POPPE / NTB SCANPIX

En uke igjen

Det er nå bare én uke før budsjettdramatikken skal avgjøres i Stortinget. Mandag ble det kjent at statsminister Erna Solberg har avbrutt sin reise i Nord-Norge i et forsøk på å berge budsjettet i land. Solberg er blitt kritisert for at hun valgte å gjennomføre denne reisen midt i de tøffe budsjettforhandlingene.

Dersom partene ikke lykkes å bli enige kan regjeringen bli tvunget til å gå av mandag neste uke. Hvis de kommer til enighet vil budsjettforliket legges frem for Stortinget som et eget forslag før finansdebatten 5. desember.

– Vil strekke oss langt

I helgen ble MDG, SV, Sp og Ap kontaktet av regjeringspartiene og forsikret om at de vil få tid til å gjøre sine vurderinger, hvis det kommer et forlik i løpet av uken, skriver NTB.

Les også: – Klar mangel på ledelse i budsjettforhandlingen

– Hvis ikke det blir et forhandlingsresultat, har vi ingenting å meddele. Men vi vil strekke oss langt for å gi opposisjonen en avklaring, sier Frps Harald Tom Nesvik til nyhetsbyrået.

Solbergs statssekretær Sigbjørn Aanes har tidligere sagt til VG at det har vært jobbet med helt konkrete forslag gjennom hele helgen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FULLT HUS HOS ERNA: Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsenp på vei inn den julepyntede døren til statsminister Erna Solbergs (H) bolig. FOTO: CORNELIUS POPPE / NTB scanpix

Kan berges av KrF



Regjeringen er kun avhengig av støtten fra ett av støttepartiene for å sikre flertall for budsjettet.

Les også: Dette er hinderløypa frem til en budsjettavtale

På spørsmål om hvor sannsynlig det er at KrF støtter budsjettet uten Venstre, svarer Hareide:

– Vi ønsker å få til en enighet mellom fire parti. Så må vi vurdere hva som skjer om det ikke blir en enighet.

Han bekrefter også at dersom Venstre forlater forhandlingene, må han gå til landsstyret i KrF for å få en fullmakt til å inngå en avtale med regjeringspartiene.