Hareide har informert Erna om at han vil ha en firepartiløsning

Onsdag morgen ringte KrF-leder Knut Arild Hareide til statsminister Erna Solberg (H) og Frp-leder Siv Jensen, og fortalte om sitt råd til KrFs stortingsgruppe. Han ønsker fortsatt en firepartiløsning.

Budsjettkrisen *Regjeringspartiene Høyre og Frp har en samarbeidsavtale med KrF og Venstre. Den innebærer at partiene skal forhandle om statsbudsjettet. *For første gang i denne stortingsperioden, er partiene ikke blitt enige. Venstre har brutt. *Finansdebatten i Stortinget er mandag 5. desember. De fire partiene, eller de tre, dersom KrF velger å fortsette forhandlinger uten Venstre, kan i teorien forhandle videre helt til tidlig mandag morgen. *Kl 08.30 mandag er siste frist for å melde inn en budsjettenighet før finansdebatten samme dag. *Hele budsjettet skal være ferdig behandlet i Stortinget 20. desember.

VG får opplyst at statsminister Erna Solberg skal avholde pressekonferanse i statsministerboligen klokken 1415 om budsjettsituasjonen.

I formiddag sitter KrFs 10 stortingsrepresentanter og overveier om de skal bryte slik Venstre gjorde tirsdag, eller om partiet skal fortsette alene med budsjettforhandlinger med regjeringspartiene Høyre og Frp.

Har fortalt om sin strategi

Før møtet sa KrF-leder Knut Arild Hareide til VG at han har informert statsministeren og finansminister Siv Jensen om sin budsjettdom.

– Jeg har hatt samtaler med statsministeren og finansministeren i morges og informert om hva som er status, sier Hareide.

Hareide ville overfor VG ikke si noe om han har fått nye innspill fra de to under samtalen, som kan bringe forhandlingene videre.

– Det var en fortrolig samtale, sa Hareide.

– Vi ønsker i utgangspunktet en løsning med fire partier, sa han før gruppemøtet startet klokken 10 onsdag..

Grande: Nå må alvoret ha seget inn



Venstre-leder Trine Skei Grande forventer at statsministeren kommer på banen.

– Jeg forventer at KrF blir med oss og trekker politikken mot sentrum, sier Grande på vei inn på Stortinget i formiddag.

– Hva forventer du at Solberg gjør?

– Jeg forventer at hun prøver å få til en løsning. Nå må alvoret ha seget inn.

Erna kommer på banen



En sentral regjeringskilde sier at statsminister Erna Solberg vil bryte sin taushet og gi sin versjon av budsjettkrisen i løpet av av onsdagen. Det er nå bekreftet gjennom at det blir pressekonferanse.

Siden søndag har hun ikke deltatt i det offentlige ordskiftet om prosessen som i teorien kan føre til at hennes regjering ikke får flertall for statsbudsjettet, og som kan utløse regjeringskrise.

En tredje vei



Kilder NTB har snakket med åpner også for et tredje og mindre bombastisk utfall av dagens KrF-møte, der partiet hverken bryter klart eller sier seg villig til å forhandle videre alene. I et slikt scenario vil KrF trolig oppfordre regjeringen og Venstre til å gjenoppta samtalene med alle fire rundt bordet. Flere i KrF har merket seg at Venstre tirsdag åpnet for dette.

Siv: Vi vil strekke oss



Stortinget i dag Høyre 48 Frp 29 KrF 10 H/Frp/KrF 87 Venstre 9 ------------- Ap 55 Sp 10 SV 7 De rødgrønne 72 De Grønne 1

Frp-leder Siv Jensen håper på løsning og sier de vil strekke seg for å finne en bred borgerlig løsning.

– Vi anstrenger oss for å finne løsninger på dette. Det pågår helt til vi er i mål. Vi jobber hele tiden for å finne løsninger på dette. Vi har gitt mye og vil fortsette å strekke oss for å finne løsninger. Det er viktig for å skaffe landet et budsjett, sier Jensen til VG.

Utfordret i spørretimen



Budsjettforhandlingene er også sak i Stortingets spørretime i formiddag, som går parallelt med KrF-møtet.

Både justisminister Anders Anundsen (Frp) og helse- og omsorgsminister Bent Høie, ble utfordret på hvilken plan regjeringen har dersom den ikke får støtte for noen budsjett.



– Vi forbereder oss på å håndtere enhver situasjon, sa Anundsen, men kastet samtidig ballen tilbake til Stortinget, og påpekte det er her budsjettet må håndteres.

Spørretimen kan du følge her.

