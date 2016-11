Fylkesledere i Frp åpner for å gå ut av regjeringen

Flere fylkesledere i Frp åpner for å gå ut av regjering hvis Venstre ikke godtar bilpakken. – Ja, det mener jeg vi bør gjøre, sier leder i Akershus Frp, Liv Gustavsen.

Bare timer før det skal være ekstraordinært landsstyremøte i Frp, står nesten alle fylkeslederne VG har vært i kontakt med knallhardt på at bilpakken ikke skal åpnes.

– Det er ikke aktuelt å åpne bilpakken. Vi har strukket oss så langt vi kan, så det er helt uaktuelt å imøtekomme noe som helst, fastslår leder i Akershus Frp, Liv Gustavsen.

– Bør Frp gå ut av regjering hvis Høyre insisterer på å åpne bilpakken?

– Ja, det mener jeg vi bør gjøre. Hvis det er det det står om, svarer Gustavsen.

Villig til å la Ap overta



Fylkesleder Einar Almaas i Nord-Trøndelag mener at Frp bør gå ut av regjering hvis Venstre og KrF ikke gir seg når det gjelder drivstoffavgiftene.

– Jeg opplever at det er bred støtte blant Frp-velgerne i vårt fylke og at det ikke er noe mer å gå på når det gjelder drivstoffavgiftene. Bilpakken må ikke røres, fastslår han.

– Jeg mener at Frp i verste fall må gå ut av regjering, fremfor å gå med på ytterligere økninger av



Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum ** Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

Også fylkesleder Geir Arne Winther i Troms Frp er på den linjen.

– Vi har satt en grense på bilpakken og da bør vi stå på den. I verste fall kan det være lurere å gå ut av regjering, enn å gi seg i den saken, sier han.

Trenger bare KrF



Heller ikke Aina Stenersen, leder i Oslo Frp, er villig til å forhandle om bilpakken for å komme Venstre i møte.

– Vi hadde tidenes klimabudsjett i fjor, og nå vil Venstre ha tidenes klimabudsjett i år. Vi kan ikke ha tidenes klimabudsjett hvert år, sier hun oppgitt.

– Bør Frp gå ut av regjering hvis bilpakken åpnes?

– Det er ikke noe alternativ å åpne den. Vi må få til en annen løsning, og det kan vi få KrF med på. Da trenger vi ikke gå ut av regjering, sier Stenersen.

Politikken viktigere enn sorte biler



For Finnmark Frp er saken klinkende klar. Ifølge fylkesleder Odd Eilert Persen ble grensen nådd alt ved det forrige tilbudet til Venstre og KrF.

– For oss fra et fylke med enorme avstander og hvor bil for de fleste er eneste mulighet å komme seg av gårde, så er det helt uaktuelt å gi noe som helst mer, understreker han.

– Grensen er for lengst nådd. Godtar ikke Venstre og KrF dét, så må vi la disse partiene overta og ta ansvar. Politikken vår er faktisk mer verdt enn å få lov til å kjøre rundt i sorte biler.

Leder i Østfold Frp, Leif Eriksen, omtaler bilpakken som «en hellig gral», mens fylkesleder Johan Aas i Hedmark gjør det klart at «intet i pakken skal forkludres eller forandres».

De to ønsker ikke å svare på om Frp bør gå ut av regjeringssamarbeidet med Høyre hvis det åpnes for å forhandle om innholdet i pakken.

Frode Gaasland Hestnes, leder i Vestfold Frp, er den eneste av de ni fylkeslederne VG har vært i kontakt med som ikke kontant avviser å forhandle om drivstoffavgiftene.

– Jeg skal møte opp i landsstyret og høre hva som er utfordringene. Jeg vet ikke om det er aktuelt å åpne bilpakken eller ikke, sier han.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier partiet vurderer å trekke seg fra budsjettforhandlingene.

– Vi har ikke noen konklusjon nå. Det kommer vi sikkert til å få i løpet av dagen. Vi jobber for å få klarlagt hva som egentlig er forandret fra i går kveld, og det virker ikke som det er særlig mye, sa Grande etter et møte i stortingsgruppen tirsdag ifølge NTB.

Sentrumspartiene KrF og Venstre i har i formiddag fått en ny tilbakemelding fra regjeringspartiene Høyre og Frp i formiddag.



– Vi har ikke så mye å melde nå. Jeg tror alle forstår at vi er i en kritisk fase. Jeg er mer usikker nå enn noen gang tidligere i denne prosessen, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

