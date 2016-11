Frp-toppene i hemmelig budsjettmøte i kveld: – Bilpakken er ufravikelig

Fremskrittspartiets sjefforhandlere og statsråder holdt i kveld et hasteinnkalt møte om budsjettforhandlingene.

– Bilpakken står fast. Det kravet har fått full støtte i møtet i kveld. Det er spennende forhandlinger, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til VG på vei ut fra møtet, som ble holdt i Frps partikontorer på Karl Johans gate i Oslo torsdag kveld.

Det hemmelige møtet startet kun få timer etter at Høyre og Frp overleverte et nytt tilbud til løsning i forhandlingene om statsbudsjettet for neste år til samarbeidspartiene Venstre og KrF.

FORHANDLERNE: Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik (til venstre) og finanspolitisk talsperson i Frp, Hans Andreas Limi. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Like etter klokken 18 ble møtet avsluttet. Til stede var Frps statsråder og forhandlerne i Stortinget; parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi.

– Jeg og Hans Andreas har informert regjeringsmedlemmene våre om hvordan fremdriften er i forhandlingene om budsjettet. Det er veldig greit at statsrådene våre er informert. Jeg opplevde at vi fikk stor støtte fra statsrådene, sier Nesvik til VG.

– Gjelder det også på bilpakken? Står den fast?

– Bilpakken står absolutt fast. Den er ufravikelig for Frp, sier Nesvik.

Frp krever at Venstre og Kristelig Folkeparti uten videre skal akseptere regjeringens bilavgiftsultimatum. Den består av Høyre og Frps forslag til økning i bensin- og dieselavgiften skal gjennomføres med den tilhørende kompensasjonen i reduserte bompenger, økt pendlerfradrag og lavere årsavgift på til sammen rundt 950 millioner kroner.

Venstre-leder Trine Skei Grande har vært krystallklar på at partiet ikke kan gi statsminister Erna Solberg flertall for et budsjett med den pakken uten at det gjøres endringer i pakken.