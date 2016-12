Frisør Marie (35) klar til å overta ordførerstolen etter Søviknes

Frisør Marie Elisabeth Lunde Bruarøy (35) har fikset Terje Søviknes (47) på håret. Nå er hun klar til å overta som Os-ordfører når Søviknes etter alt å dømme blir ny statsråd.

For frisøren er også Høyre-politiker og varaordfører for Os-ordføreren, som tirsdag trolig blir utnevnt til statsråd etter hele 17 år som kommunens fremste folkevalgte i Frps utstillingsvindu i Hordaland.

– Jeg tror det er viktig for Vestlandet å få en oljeminister som kjenner situasjonen her nærmest på kroppen, sier Bruarøy til VG mandag morgen.

Hun vil ikke bekrefte at hun vet at Søviknes blir utnevnt. Men legger ikke skjul på at hun er klar til å skifte ut frisørsaks med ordførerklubbe.

KJENNER VELGERNE: Frisør og ny Os-ordfører, Marie Elisabeth Lunda Bruarøy ordner håret på partifelle og statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Christer Nilsen (H). Foto: , Privat

Forstår valget av Søviknes



– Det er ikke sikkert han får utrettet så mye på ni måneder som minister frem til stortingsvalget. Men jeg kan godt forstå at Terje ønskes som en del av regjeringslaget, dersom det er riktig at han blir utnevnt.

Hun sier hun har stor respekt for den jobben Søviknes har gjort i Os.

Som varaordfører i Os har Bruarøy de siste syv årene vært tålmodigheten selv. De har samarbeidet tett, og frisøren har også hatt mer enn en finger med i spillet når Søviknes har fikset seg på håret.

– Jeg har nok vært oppe i håret hans også, ja, sier Bruarøy.

Terje Søviknes var lenge svært aktuell for å bli Carl I. Hagens fremtidige etterfølger som leder av Fremskrittspartiet. Så ble han tvunget til å trekke seg fra alle rikspolitiske verv i 2001 etter at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16 år gammel jente på et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom.

– Kan mye om oljenæringen



47-åringen fra Os har siden 2013 vært fast medlem i Frps sentralstyre.

De som driver med olje og gass i vest er i likhet med varaordfører Bruarøy positive til at en vestlending kan få ansvaret for olje- og energipolitikken.

– Han kan mye om denne næringen, og vil helt sikkert være et sterkt bidrag inn i regjeringen. Vi står overfor betydelige utfordringer, og det tror jeg han er i stand til å se og gjøre noe med, sier leder Ove Lunde i interesseorganisasjonen HOG Energi til Bergens Tidende.

Også leder Marit Warncke i Bergens Næringsråd har forventninger til Søviknes som mulig statsråd.

– Industrien etterspør at det må åpnes for nye leteområder. Men jeg vet ikke om det er noen forskjell på ham og Tord Lien når det gjelder det spørsmålet, sier Warncke, som håper på mer aktivitet i olje- og gassektoren.

Terje Søviknes har hittil ikke besvart VGs henvendelser mandag.