Flere bomveier i ny transportplan

Det blir flere nye bomveier i ny transportplan som det nå forhandles om. Samarbeidspartiene nærmer seg enighet, men er ikke helt i mål.

Mandag kveld møttes regjeringen og KrF og Venstre til nye samtaler om Nasjonal transportplan (NTP) og forhandlingene fortsetter denne uken.

Ifølge TV 2 har transportplanen en ramme på 928,7 milliarder kroner. Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel. Disse opplysningene er ikke bekreftet,

Transportplanen omfatter flere nye veiprosjekter hvor bilistene må betale bompenger, forteller Morten Stordalen, som sitter i Stortingets transportkomite for FrP.

– Det vil bli nødvendig med flere bompengeprosjekter så lenge vi bygger mer vei og alle partier, bortsett fra FrP, er for bom. Slik har det vært i tre og et halvt år. Frp har ikke flertall, hverken på Stortinget eller i regjeringen, sier Stordalen til VG.

Siden forhandlingene ikke er ferdige, kan han ikke si hvilke veiprosjekter det er snakk om.

– Men når NTP-en legges fram vil man se at det statlige bidraget i prosjektene går opp og bompengeandelen ned, sier han.

– Er det sårt for FrP at det med deres parti i regjering kommer flere bomveier?

– FrP har aldri vært glad i bom, men vi er glade for at det går i riktig retning. Takket være Frp går bompengeandelen ned. Det er alltid sårt med bompengeprosjekter, men det gledelige er at bompengeandelen går ned, mener Stordalen.

«TRANSPORTKAMERATENE»: Her er mandagens NTP møte på Stortinget over. Fra v. Nikolai Astrup (H), Abid Raja (V), Morten Stordalen (FrP), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) og Hans Fredrik Grøvan (KrF). Foto: Helge Mikalsen , VG

Partene er enigeom at det er detaljer i NTPen som gjenstår.

– Vi er ikke langt unna. Nå jobber vi for å bli enige om helheten, sa Venstres Abid Raja da han kom ut fra møtet på Stortinget mandag kveld.

På møtet deltok blant annet Høyres Nikolai Astrup, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP), KrFs Hans Fredrik Grøvan og Raja.

Diskuterer rammene

Raja vil ikke si noe om enkeltprosjektene som er diskutert, men understreker at helheten vil bli god.

– Det kommer til å bli både fine veier og skinnegående transportlinjer. I tillegg er det mye bra på miljø og kollektiv, sier han.

Nasjonal transportplan er en plan som gjelder i tolv år for transport i Norge. Planen revideres hvert fjerde år.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at rammene for hvor mye penger som skal brukes er et av punktene de nå diskuterer.

– På den ene siden har alle partiene lyst å bruke mer penger, samtidig ser vi at den turbulensen vi har hatt i norsk økonomi, gjør at vi ikke har like vilkår som de rødgrønne hadde. Vi må prioritere ut ifra en økonomisk situasjon som er mer normal, sier samferdselsministeren.

Møtes på nytt

Samarbeidspartiene skal møtes igjen i slutten av uken, forteller KrFs Hans Fredrik Grøvan.

– Mitt inntrykk er at alle er innstilt på at vi skal lykkes og at alle ønsker at alle samarbeidspartiene skal skinne og at man skal se tydelige spor av prioriteringen til det enkelte parti når helheten presenteres, sier Grøvan til VG.

Det var Bergens Tidende som først meldte at det gikk mot innspurt i NTP-forhandlingene.

Samferdselsministeren har tidligere varslet at NTP vil bli lagt fram før påske.

Det er knyttet spenning til hvilken ramme for pengebruk regjeringen vil legge seg på. I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble det lagt fram alternativer som spente fra 574 milliarder kroner til 932 milliarder kroner.