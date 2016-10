Fabian Stang vil ikke forsøke å dempe Sylvi Listhaug

Da det stormet som verst rundt Sylvi Listhaugs (Frp) ordvalg i innvandringsdebatten sa Fabian Stang (H) at det var en grunn til at de to tilhørte ulike partier. Fra neste uke blir hun hans sjef.

– Dersom jeg kan få være med å dempe den skarpe holdningen folk har til hverandre i denne debatten, så vil jeg gjerne gjøre det.

– Betyr det at du vil også forsøke å dempe den omstridte retorikken til Listhaug?

– Nei, statsråden gjør hva statsråden vil. Men jeg vil gjerne være med ut i det åpne rom og bidra til at alle ute i samfunnet blir rausere med hverandres argumenter, svarer Stang.

VG møter den tidligere Oslo-ordføreren på et høstkaldt Bislett i Oslo. Det er bare noen timer siden det ble kjent at 61-åringen er utnevnt som statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Listhaug ble i vinter særlig kritisert for ordbruk som at asylsøkere «bæres på gullstol inn i Norge» og at flyktningstrømmen gjør at hun «frykter for sine barns framtid». Blant kritikerne var nettopp Fabian Stang, som ba statsråden om å lytte til kritikken.

– Det er en grunn til at vi tilhører to ulike partier, uttalte Stang til VG den gang.

I dag svarer Stang avvikende på om han tror statsminister Erna Solberg spurte han om å ta jobben under Listhaug, slik at noen er der for å holde henne i ørene.

Han sier derimot at han tror samarbeidet med statsråden, som han etter å ha jobbet sammen med i Oslo kommune omtaler som «veldig ryddig, ordentlig og med stor arbeidskapasitet», vil gå veldig bra.

GLAD: Fabian Stang blir statssekretær for Sylvi Listhaug, og sier det er et kompliment at en mann i hans alder får tilbud om en ny og spennende jobb. Foto: Gøran Bohlin , VG

Selv har han tidligere uttalt til VG at han ønsker seg en raus flyktningpolitikk. Listhaug sa nylig at hun ønsker færrest mulig asylsøkere til Norge. På spørsmål om de to er en god match, svarer han bare at han håper statsråden vil synes det er hyggelig å få ham med på laget.

– Det vi er veldig enig om er at vi skal ha en rettferdig asylpolitikk, fordi dette handler om enkeltindivider, ofte i stor nød. Det er fristende å si ja til alle som vil komme hit. Når jeg er på mitt bløteste skulle jeg gjerne tatt alle barna i Syria med hjem til meg, men det er klart at det går ikke.

Ikke møtt statsråden ennå

Foreløpig har ikke han og statsråden møttes for å snakke om hans nye jobb og deres samarbeid. De har derimot hatt en kort prat på telefonen, der gjorde de ikke stort annet enn å avtale at han skal starte til uken.

– Da setter vi i gang.

STATSRÅD: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug besøkte tidligere i år Pozzalloo Hotspot, hvor flyktninger blir registrert etter ankomst på Sicilia i Italia. Foto: Terje Bringedal , VG

– Hva blir det første dere kommer til å diskutere?

– Jeg tror det er viktig at jeg til å begynne med setter meg grundig inn i arbeidet som har blitt gjort det siste året. Det har skjedd veldig mye.

Listhaug sier til Aftenposten at hun ser fram til å jobbe med Stang, som mener innvandring kanskje er det viktigste politiske området i Norge for tiden. Han mener det vi gjør nå er avgjørende for om Norge blir et godt sted, eller ikke, å bo i fremtiden.

– Det jeg har sett i Oslo er at dersom man skal lykkes med alle de som kommer til landet, så må man lykkes med integreringen, som er en god skole. Det arbeidet jeg nå skal få være med på er et arbeid jeg har sett fra grasrota her i byen. Vi har områder i Oslo der det bare bor innvandrere. Det synes jeg er uheldig. Får vi ikke gjort noe med det så risikerer vi tilstander som vi har sett både i Paris og i Sverige. Når flyktningene skal tas imot i lokalsamfunnene, så er det viktig at vi får til en spredning, mener Stang.

Allerede fått kjeft

Den ferske statssekretæren er forberedt på å få kjeft. Faktisk har han allerede fått det.

– Og jeg har ikke en gang begynt i jobben, ler han.

– Men dette er et område hvor man får kjeft uansett hva man sier, mener Stang.

Derfor har han vært imponert over Sylvi Listhaug når hun har fått kritikk fra alle kanter.

– Jeg synes statsråden har stått veldig støtt i den stormen hun har vært i.

Fabian Stang opplevde nylig en annen form for storm. Han gikk på en psykisksmell etter han måtte gi seg som ordfører i fjor høst. Da hadde han hatt jobben i åtte år.

– Grunnen til at jeg ble dårlig var nok at jeg hadde jobbet altfor mye. Nå er det viktig at jeg ikke kjører for hardt. Det må være mulig å være politiker uten å jobbe døgnet rundt. Det skal ikke jeg gjøre, men jeg skal forhåpentligvis jobbe bra.