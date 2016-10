Erna Solbergs rike «onkler»: Ga 16 mill. i gaver – får trolig 230 mill. i skattekutt

Statsminister Erna Solberg (H) kan komme til å skjenke Høyres rike onkler og tanter skattekutt som er over fjorten ganger så store som pengegavene de har gitt henne.

Øverst på listen over bidragsyterne som har fått de største skattelettelsene troner Leif Høegh (52) og Rannfrid Rasmussen (81).

Høegh-familiens selskaper har fra 2013–2016 bidratt med over 1,05 millioner til Høyre, mens Rasmussengruppen AS har gitt 200.000 kroner til partiet.

Se hele oversikten over Høyres gaveytere og de anslåtte skattekuttenei bunnen av denne artikkelen.



Skattekuttene merkes



Fra 2013 til 2017, kan de to milliardærene spare henholdsvis 31,6 og 25,6 millioner kroner på Høyre/Frp-regjeringens kutt i formuesskatten, ifølge VGs beregninger.

EN AV NORGES RIKESTE: Rannfrid Rasmussen (81). Foto: Kjell Inge Søreide , NTB scanpix

– Vi ga penger til Høyre fordi det er det partiet vi støtter opp om, og som vi tror er mest til fordel for Rasmussengruppens økonomi, sier Rannfrid Rasmussen til VG.

Hun sier kuttene fra Høyre/Frp-regjeringen har fått effekt.

– Jeg har merket at jeg betaler mindre skatt nå. Min formue består bare av aksjer, så formuesskatten virker inn på det. Jeg har jo betalt mye skatt opp gjennom årene, så jeg synes det er fint at Høyre nå kutter litt i skattene.

– Hva synes du om formuesskatten?

– Jeg synes det er greit å betale skatt. Det er viktig at de som har penger også skal bidra til fellesskapets beste. Men det må finnes grenser. Formuesskatten er voldsomt stor. Den er jo det, sier Rasmussen.

Det lyktes ikke VG å komme i kontakt med Leif Høegh i går.

Flere hundre millioner i kutt



En annen som kan nyte godt at skattekuttet er Else Hele Sundt (36), som har en formue på 1,4 milliarder kroner, ifølge skattelistene. VGs beregninger viser at hun kan spare over 11,6 millioner kroner på skattekuttene.

I 2014 ga Sundt AS, som hun eier halvparten av, 500.000 kroner i gave til Høyre.

– Akkurat som LO støtter Arbeiderpartiet, så støtter vi Høyre ikke på grunn av en enkeltsak, men på grunn av helheten i partiets politikk. I fjor fikk Arbeiderpartiet 51 millioner kroner i gaver, mens Høyre fikk 23 millioner kroner. At velgerne bidrar med både engasjement, frivillig innsats og økonomiske midler anser vi som positivt for demokratiet, men det skal og må være full åpenhet rundt dette, sier daglig leder Leiv Askvig i Helene Sundt AS til VG.

GODE VENNER: Finansminister og Frp-leder Siv Jensen er så nær og god venn med investor Christen Sveaas at hun har meldt seg inhabil i behandlingen av saker som angår ham. Her er de to derimot i lystig lag sammen med helse- og omsorgsminister og Høyre-nestleder Bent Høie under hageselskapet som kongeparet arrangerte i Dronningparken 1. september i år. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

De 82 gavmilde Høyre-sympatisørene kan komme til å spare anslagsvis 230 millioner kroner på kuttene i formuesskatten, viser VGs tall. Til sammen har disse 82 personene en formue på over 27 milliarder kroner, ifølge skattelistene for 2015.

Fra 2013 til i dag har disse 82 bidragsyterne gitt Høyre drøyt 16 millioner kroner i gaver, viser partifinansiering.no sin oversikt.

VG har, på bakgrunn av ligningstallene for 2014 og 2015, beregnet effekten av Høyre/Frp-regjeringens gjennomføre og planlagte kutt i formuesskatten på de 82 personene som direkte eller via selskapene de eier har gitt pengegaver til Høyre fra 2013 og til i dag. For 2016- og 2017-beregningene er formuen for 2015 lagt til grunn.

VGs beregninger er gjort på bakgrunn av lettelsene regjeringen har gjort i prosentsatsen og økningen i bunnfradraget i den generelle formuesskatten. Skjerpelsene for næringseiendom og sekundærbolig, og den foreslåtte lettelsen i skattleggingen av aksjer, er det ikke mulig å medregne.

Også Aftenposten presenterte i helgen en oversikt, som viste hvordan lettelsene i formuesskatten slo ut for enkelte av Høyres gaveytere.

– For dem som har sin formue tungt investert i eiendom, så vil skjerpelsene i næringseiendom kunne spise opp store deler av eller hele lettelsen i formuesskatten. Men for dem som ikke er inne i eiendom, så vil lettelsene i formuesskatten fortsatt være betydelige, sier professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole.

Skaper økte forskjeller



Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, som selv har spart over en halv million kroner på skattekuttene, mener regjeringens skattefest for de rikeste tar landet i feil retning.

– Høyre og Frp har prioritert store skattekutt i en periode hvor vi burde gjort mer for å forberede landet på fremtiden. De hevder at skattekuttene skal bidra til at det skapes flere arbeidsplasser, men de klarer ikke dokumentere hverken at det gir økonomisk vekst eller flere jobber. Norge opplever den høyeste arbeidsledigheten på 20 år og vi går med underskudd for første gang siden 90-tallet, sier Støre.

VIL IKKE HA SKATTELETTELSE: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Odin Jæger , VG

Ifølge Støre er skattekuttene nærmeste med kirurgisk presisjon rettet inn på en måte som bidrar til økte forskjeller på fattig og rik.

– Finansdepartementets beregninger viser at de største skattekuttene går til de med de høyeste formuene, slik også VGs oversikt viser. Folk flest har fått noen få kroner dagen, penger som fort spises opp av regjeringens avgiftsøkninger, høyere barnehagepriser og økte egenandeler på helsetjenester. Skattekuttene er lite treffsikre for å skape nye jobber, men veldig treffsikre for å skape økte forskjeller mellom folk. Det bidrar ikke til å forberede oss på fremtiden, sier Ap-lederen.

Høyre: Ingen sammenheng



Generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre avviser enhver sammenheng mellom partigaver og skattekutt.

– Det finnes ingen annen sammenheng enn at dette er personer og selskaper som har formuer og sysselsetter tusenvis av arbeidstagere. I motsetning til Arbeiderpartiet, som har satt pengegaver fra LO, vetorett, makt og innflytelse i politikken i system, så er det ikke slik i Høyre at noen medlemmer har større innflytelse enn andre. Hos oss er det ikke lommeboken som avgjør politikken, sier Aarset, og legger til:

FÅR PENGEGAVER: Partiledelsen i Høyre, samlet under en pressefrokost i forkant av partiets landsmøte i april. Fra venstre: partileder og statsminister Erna Solberg, nestlederne kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og helse- og omsorgsminister Bent Høie, og generalsekretær John-Ragnar Aarset. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Vi hadde ment det samme om skattelettelser på norske arbeidsplasser uavhengig av om vi hadde fått null eller millioner av kroner i støtte, sier han.

– Er du fornøyd med at Høyres bidragsytere har fått rundt 230 millioner kroner i formuesskatte-lettelser?

– Jeg er fornøyd med alle som har fått skattelettelser under denne regjeringen. Det bidrar til å skape fremtidens arbeidsplasser.

– Tror du alle de 230 millionene som disse personene sparer vil bli reinvestert i selskapene?

– Jeg har naturlig nok ikke spurt alle disse om hva de gjør med lettelsene de har fått. Men det er åpenbart at kostnadsreduksjonene de får bidrar til å trygge arbeidsplasser og skape nye, sier Aarset.

