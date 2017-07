Erna om å tape valget: – Jeg fortsetter som Høyre-leder uansett

BØMLO (VG) Erna Solberg (56) sier hun har tenkt å fortsette som partileder for Høyre, selv om hun må gå av som statsminister i oktober.

– Jeg fortsetter som Høyre-leder uansett om vi taper eller vinner valget. Det er selvsagt partiet som bestemmer, men det er min plan, sier Solberg til VG.

– Hvorfor det?

– Jeg har fortsatt mye ugjort og er like engasjert i å skape et samfunn med muligheter for alle, få flere i jobb, en god skole for barna våre eller å hjelpe folk med rus eller psykiske problemer uansett om det er som statsminister eller Høyre-leder i opposisjon, sier hun.

– Du har jo vært partileder siden 2004?

– Jeg har vært partileder kjempelenge. Men jeg har så god stamina, vet du, og jeg blir bare bedre og bedre etter hvert som det modnes, sier hun og ler.

Va'kke min skyld



Solbergs snart fire år lange regjeringstid kan gå mot slutten med stortingsvalget 11. september. I 2013 var Solbergs plan at de fire borgerlige partiene skulle danne regjering sammen, men planen ble en fiasko. Isteden dannet Høyre regjering med Frp alene.

– Det er ikke min skyld at de fire partiene ikke sitter i regjering sammen. KrF og Venstre var ikke modne for å gå inn i 2013. Så tror jeg dette kanskje hadde modnet seg hvis vi ikke hadde fått flyktningkrisen, sier Solberg til VG.

Hun besøkte søndag ettermiddag Knut Arild Hareides familiested Hareidstun på Bømlo i Hordaland.

– Velkommen hjem til oss, sa Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide da han søndag ettermiddag tok imot Solberg.

Vil helst ha Erna



Over lapper, kaker, is og jordbær skrøt de to partilederne av samarbeidet på borgerlig side, og Hareide sa han håpet Solberg fortsetter som statsminister etter høstens stortingsvalg.

– Jeg ønsker at du fortsetter som statsminister, og at KrF kan sitte i regjering med deg, sa Hareide.

I SOFAKROKEN: Erna Solberg, Knut Arild Hareide og hans datter Sara Margrete (4) nøt kaffe, kaker, lapper, is og jordbær hjemme hos Hareides foreldre Ragnar og Tordis Hareide. Til venstre i bildet sitter Solbergs ektefelle Sindre Finnes. Ute i hagen står en livvakt fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Foto: Harald Henden , VG

Men den gode tonen står i grell kontrast til hvordan det siste året har vært for det borgerlige samarbeidet, som holdt på kollapse under budsjett-bråket i desember i fjor.

Naive garantister



Solberg besøkte også Hareides familie under valgkampen for fire år siden. Den gang garanterte både Venstre og KrF for at hvis det ble borgerlig flertall, så skulle det resultere i en borgerlig regjering. Den garantien gir hverken KrF eller Venstre nå.

– Hvorfor klarer du ikke få med deg disse partiene på å gi et klart løfte om at borgerlig flertall gir borgerlig regjering?



– Først og fremst er det slik at Frp sier de ikke vil støtte en regjering de selv ikke er med i, eller noe sånt. Da vil jo ikke de andre være naive garantister for noe annet. Men jeg mener at i sum, så har alle en interesse i å få borgerlig politikk, sier Høyre-lederen.

Uklokt med Ap-flørt

– Du er ikke redd for at Frp vil felle regjeringen hvis de går ut av den senere i høst?

– Alle partier som går til valg på en borgerlig løsning vil ha et problem hvis de skal felle en borgerlig regjering bare fordi de ikke er med i den selv. Hvis de skulle felle en sånn regjering, så må jo de også ta ansvaret for den situasjonen som oppstår etterpå.

I år har også KrF signalisert at de kan komme til å bytte side, og støtte eller bli en del av en Arbeiderparti-ledet regjering dersom det borgerlige flertallet faller. Solberg advarer KrF-lederen mot et slikt linjeskift.

– Jeg tror det er uklokt med tanke på velgerne til KrF, hvis partiet bytter side. Jeg tror velgerne til KrF er borgerlig innstilte. Jeg tror det ligger i ryggmargsrefleksen hos KrF også. I tillegg vil de få problemer med å løse verdisaker på den rødgrønne siden.

SULTEN PÅ Å FORTSETTE: Erna Solberg fikk smake på lakseburger hos fiskeforedleren Bremnes Seashore på Bømlo etter besøket hos Knut Arild Hareides familie. Foto: Harald Henden , VG

Gir seg ikke



De fire borgerlige partiene har ikke hatt flertall på snittet av målingene hos Pollofpolls.no siden oktober i fjor. Solberg sier hun ikke har tenkt å gå av som Høyre-leder, selv om hun må gå av som statsminister etter valget.