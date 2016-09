Erna og Siv vil slite med å få flertall for drivstoffavgiftene

Forslagene om endrede bilavgifter som statsminister Erna Solberg (H) la frem fredag, avvises av KrF og Venstre. – Dette er dessverre ikke i nærheten av å oppfylle avtalen, sier Venstre-nestleder Terje Breivik.

Dermed ligger det an til budsjettdrama for regjeringspartiene Høyre og Frp i år. Allerede nå er frontene harde og til dels uforsonlige.

Venstre og KrF har mottatt forslaget med denne omforente reaksjonen: Dette er ikke det grønne skiftet som de fire partiene tidligere har vært enige om skal gjennomføres.

Samtidig sier statsministeren fredag at regjeringen ikke har noe mer å gå på.

– Dette er så langt det er ansvarlig å gå i et budsjett. Det vil kunne virke kontraproduktivt for for eksempel sysselsetting, sier Erna Solberg om det grønne skatteskiftet under dagens pressekonferanse.

På en pressekonferanse i regi av Venstre fredag, sier nestleder Terje Brevik at det han beklager at regjeringen ikke følger opp.

– Det er beklagelig at regjeringen ikke følger opp avtalen med Venstre og KrF, sier Breivik.

Han mener det er tvilsomt om regjeringens forslag i det hele tatt gir noen reduksjon i utslipp. Breivik sier han er usiker på om regjeringen i det hele tatt har skjønt alvoret i de menneskeskapte klimaendringene.

Venstre hadde en pressekonferanse om saken fra klokken 13.30.

Hareide mer dempet



En halv time senere startet KrF-leder Knut Arild Hareide sin pressekonferanse om samme tema.

Han er noe mer dempet i sine uttalelser om regjeringens avgiftsforslag enn Breivik i Venstre, men:

– Jeg ser ikke for meg en budsjettavtale uten at alle fire partiene er med, sier Hareide.

Han ser en vilje fra regjeringen til å finne løsning.

– Vi går i konstruktive samtaler. Det er vanskelig å vurdere dette isolert. Det er enkelt å si at dette ikke er nok, men vi har ikke sett hele budsjettet. Vi ser en vilje fra regjeringen, sier Hareide.

Allerede kort tid etter at Erna og Siv la frem de nye drivstoffavgftene på 35 øre for diesel og 15 øre på bensin, samt nye lettelser for bilistene, ble disse avvist.

Kilder i Venstre sa raskt til VG at dette ikke blir stående uten endringer i statsbudsjettet som skal endelig vedtas i Stortinget.

En mindretallsregjering er som kjent avhengig av støtte i Stortinget for å danne flertall for sitt forslag for statsbudsjett for neste år.



Og raseriet mot forslaget er betydelig i regjeringens støttepartier, av en spesiell årsak:

Netto lettelse



Bilistene får en netto avgiftslettelse i forslaget til grønn skatteomlegging som regjeringen tok ut av statsbudsjettet og presenterte allerede fredag klokken 12.

Lettelsen skal være på totalt 900 millioner kroner, bekreftet finansminister Siv Jensen (Frp) på pressekonferansen hun holdt sammen med statsminister Erna Solberg (H) fredag formiddag.



Selv om ingen bruker uttrykket «ultimatum» fra regjeringspartiene, skal de ha uhyre lite å gå på før dette kan bryte sammen.

Smerte for Frp



Kildene sier at Frp ikke har noe mer å gå på, slik Frp-nestleder Per Sandberg gikk langt i å bekrefte overfor VG torsdag.

Men også Høyre vil ha store problemer med å gå videre langs den veien som spesielt Venstre ønsker, å ilegge større avgifter på forurensing for å få ned CO₂-utslippene, får VG opplyst.

Les også: Carl I: Velgerne vil straffe Siv om hun øker bensinavgiftene

Siv Jensen er opptatt av å ivareta bilistene:

– Før forhandlingene om grønt skifte startet var jeg derfor tydelig på at vi må ivareta bilistenes interesser, at det er et stort transportbehov for næringslivet og deres interesser må ivaretas, og så må vi netto ende opp med skatte- og avgiftsreduksjoner i det kommende statsbudsjettet, sier Jensen om forslaget om økt dieselavgift.

Fikk nyheten torsdag



Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) møtte Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF) torsdag kveld for å orientere dem om forslaget.

Frps stortingsgruppe samlet seg fredag morgen for å få den samme informasjonen i forkant av dagens pressekonferanse etter statsråd på Slottet.

Men ledende folk i Venstre og KrF som VG har snakket med fredag morgen, sier at dette ikke er godt nok til å få partienes støtte til et helhetlig statsbudsjett i i Stortinget senere i høst.

Les også: MDG vil ha fem kroner dyrere drivstoff



Regjeringens forslag



Her er forslaget:

** Bilistene må betale mer for drivstoffet. Veibruksavgiften på diesel øker med 35 øre, og med 15 øre pr. liter bensin.

** I stedet får bilistene redusert årsavgift.

** Det blir lavere bompenger på noen veier, men ikke rundt de store byene.

** Mineraloljeavgiften blir også økt.

** Det kommer nye avskrivingsregler for kjøretøyer, som er en reell skattelette for næringslivet.

** Satsene i pendlerfradraget økes, slik at de som har glede av fradraget idag, får en lettelse. Den samme regjeringen skjerpet det samme fradraget i statsbudsjettet for inneværende år.

Vil ha ro

Grunnen til at forslaget om grønt skatteskifte blir presentert allerede i dag, skal være at regjeringen ikke ønsker at denne vanskelige saken skal skygge over resten av budsjettets innhold når det blir offentlig kommende torsdag.

Samtidig har regjeringen skaffet seg motstand fra alle kanter.

SV-leder Audun Lysbakken mener KrF og Venstre nå må ta følgene av Frp og Høyres ultimative linje, og felle regjeringen.

– Regjeringen bryter her løftet de har gitt til Venstre og KrF om å legge frem et miljøbudsjett med store utslippskutt, og gir istedenfor et ultimatum for fortsatt forurensing.

– Nå må Venstre og Krf ta konsekvensene og felle regjeringen. Vi står klare til å samarbeide med dem om tidenes miljøbudsjett, sier Lysbakken.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har et eget navn på regjeringens avgiftshopp på bensin og diesel:

– Regjeringen øker kostnadene for de som er avhengige av bilen i distriktene. Men det har absolutt ingen miljøeffekt. Forslaget er ren distrikts-plaging, sier Vedum.

Han mener regningen bare drar inn penger, men heller burde stimulere, for eksempel med økt innblanding av biodrivstoff for å få en reell klimaeffekt.

Les også: Årsavgiften kan bli fjernet mot høyere bensinavgift