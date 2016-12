Erna og Siv inviterte til hemmelig budsjett-møte

STATSMINISTERENS KONTOR (VG) KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande kom fredag morgen til et topphemmelig møte hos statsministeren - bare 72 timer før budsjettfristen.

BILPAKKEN DE KRANGLER OM Pakken innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre.

Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.

Det innføres en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på dette formålet, noe som ifølge regjeringen vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter.

Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner. Kilde: Finansdepartementet

Møtet er det siste forsøket fra Høyre-leder Erna Solberg på å skaffe sin Høyre/Frp-regjering flertall for statsbudsjettet.

På vei inn til møtet sier KrF-leder Knut Arild Hareide at han tror det er mer sannsynlig at de ikke kommer til en løsning enn at de gjør det.

– Jeg vil ikke si at det er nye forhandlinger, men Solberg sa til meg at de hele tiden jobber med å få på på plass en ny løsning, sier han.

Solberg ringte Hareide torsdag kveld for å invitere til møtet.

– Det var en statsminister i godt humør som ringte i går. Hun avsluttet med å si at «Nå må vel du legge deg, Knut Arild». Så hun hadde fått med seg VGs oppslag, lo han med henvisning til at Hareide innrømmer at de sene forhandlingskveldene er en påkjenning for ham.

Trine Skei Grande ankom SMK uten å gå forbi pressen som ventet på utsiden.

Siste skisse



Etter det VG får opplyst legger Solberg på møtet frem en siste skisse til avtale, som Høyre og Frp har jobbet på spreng med siden onsdag kveld.

Høyre-topper til VG: Stor misnøye med Ernas budsjett-strategi

På mandag risikerer nå Solberg at hennes regjering ikke klarer å få vedtatt et budsjett for 2017. Det vil i så fall kunne tvinge Solberg til å stille kabinettspørsmål - altså å true med at regjeringen går av.

– Det kan være et av de spørsmålene vi må ta stilling til på mandag. Det vil vi forholde oss til da, sier Hareide.

Budsjett-sagaen for Erna Solberg har pågått i over ett år. Som en del av budsjett-forliket høsten 2015 lovet Solberg personlig til Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide at hun i budsjettet for 2017 skulle gjennomføre et grønt skatteskifte som skal gi betydelige kutt i klimagassutslippene.

Se forslagene: Slik prøvde Erna å redde budsjettet





Ultimatum



Men isteden lanserte Solberg sammen med Frp-leder og finansminister Siv Jensen et ultimatum til KrF og Venstre på en pressekonferanse 30. september i høst. Der la de to partilederne frem regjeringens mye omtalte bilpakke.

Den består av en økning i drivstoffavgiftene på til sammen 50 øre, samt kompensasjoner for dette på til sammen 950 millioner kroner.

Pakken har provosert KrF og Venstre voldsomt, og det er den direkte årsaken til at de to partiene tidligere denne uken brøt forhandlingene med regjeringen om neste års statsbudsjett.

– At ultimatumet kom er kanskje særlig det som har provosert KrF. Det er formen på dette som har provosert, sier VGs politiske redaktør Hanne Skartveit.

De fastlåste budsjettforhandlingene handler vel så mye som følelser som om faktisk innhold, sier hun.

– Erna har vært garantisten for dette samarbeidet. Høyre har alt å tape på borgerlig kaos, sier Skartveit.

Tross budsjettkaoset holder regjeringspartiene stand i VGs ferske partibarometer. Men det er fortsatt rødgrønt flertall.

Frp ender med en oppslutning på 12 prosent, mens Høyre får en oppslutning på 19,9 prosent. Endringene for begge partiene er ubetydelige siden forrige VG-måling. Tilliten til Solberg er imidlertid svekket etter budsjettkaoset, viser en måling VG gjorde tidligere denne uken.