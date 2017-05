Erna forsvarer ressursbruken: French kunne ha dødd i Kongo

HARSTAD (VG) Statsminister Erna Solberg (H) sier det var vel anvendte penger å sette i gang historiens største konsulære aksjon for å få Joshua French ut av fengselet i Kongo og hjem til Norge.

– Vi hadde to nordmenn som var dømt til døden i et land som faktisk anvender dødsstraff, og som faktisk kapper hodene til folk. For et land som Norge, som er prinsipielt mot dødsstraff, så var det viktig å hjelpe det vi kunne, sier statsministeren til VG.

Erna Solberg er på turne i Nord-Norge fram til søndag, og torsdag kveld kom hun til Harstad, hvor VG møtte henne.

Les hele den dramatisk historien her: Denne papirlappen fikk French ut av Kongo

Avviser kritikken



I løpet av dagen har hun fått med seg kritikken mot at norske myndigheter og Utenriksdepartementet har brukt for store ressurser på å få French fri.

Men det avviser hun blankt:

– Mitt inntrykk er at de aller fleste mener at situasjonen har vært så spesiell at man burde bidra, sier hun.

Aktørene holdt pusten: 13 dramatiske timer før French var fri

– Norske myndigheter hjelper folk i rettssituasjoner i utlandet, med konsulær bistand. Men det finnes dommer som er mer sannsynliggjort enn andre. Etter den siste rettssaken mot French hvor Kripos hadde vært nede og konstatert at han ikke kunne ha gjort det, så ga det også en spesiell situasjon. Så man kan alltid si at man bruker for mye penger. Men dette handlet om et menneske som faktisk kunne ha dødd i mangel av behandling og annet, sier statsministeren.

Erna Solberg ringte selv til moren Kari Hilde French da flyet med sønnen hennes var ute av kongolesisk luftrom, natt til 17. mai.

Mammas desperate kamp: Kari Hilde French fryktet for sønnens liv

Ringte Molands far



Hun har ikke snakket med Joshua French direkte etter at han kom til Norge på selveste nasjonaldagen.

– Og jeg tenker at det ikke har vært nødvendig eller naturlig. Nå nå skal han få ro og medisinsk behandling, det er det viktigste.

Onsdag ettermiddag tok hun en telefon til: Før pressekonferansen 17. mai ringte hun til faren til avdøde Tjostolv Moland:

– Jeg har kommunisert med faren til Moland via Facebook i flere omganger. De sa det var en gledens dag nå, men jeg forstår jo godt at det også har vært en vanskelig dag for den familien. Vi fant en løsning for French, men deres sønn døde og kom aldri hjem. Men de har stilt opp i et ekte engasjement for å finne en løsning for French, sier hun.

Frenchs advokat etter løslatelsen: Saken løst på en «usedvanlig måte»

Presse fram en løsning



– Hvorfor har du selv vært så engasjert i denne saken?

– Mitt engasjement har vært å forsøke å presse fram en løsning her. Jeg snakket med president Kabila i Mandelas begravelse, og vi har hatt folk der nede for å påvirke en løsning. Opplevelsen av den siste rettssaken gjorde at veldig mange i Norge følte at den dommen ikke var rettferdig, og at man måtte gjøre det man kunne for å få ham ut.

– Har det diplomatiske arbeidet utgjort en forskjell?

– Ja, det tror jeg. Både vi og britiske myndigheter har hatt fokus på situasjonen hele veien. Det bidro til at han kom ut av fengselet da han kollapset og trengte medisinsk behandling, og han fikk være lenge på sykehuset. I en slik situasjon mener jeg at vi hadde en plikt som land for å forsøke å få ham ut.

– Hvorfor var det så vanskelig for Kongo å slippe ham av gårde til Norge?

– I deres virkelighet er han domfelt to ganger. De aksepterer ikke argumenter om vårt rettssystem, fordi dommen er basert på deres rettspraksis. Spørsmålet for Kongo har vært hvilken belastning de måtte ta for å slippe ham ut av landet. Jeg tror de fryktet at det ville bli oppfattet som en politisk handling. Dette har vår spesialutsending forstått bedre enn mange andre, og dermed kunne det lettere skapes et grunnlag for en løsning, sier Solberg.

Bakgrunn: Dette er Kongo-saken