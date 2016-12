Erna ber alle andre kutte – kutter ikke selv

Statsminister Erna Solberg (H) pålegger alle etater og departementer å spare penger neste år Men hennes eget kontor gir hun ingen kutt – tvert imot!

For mens de statlige virksomhetene samlet må kutte hele 2,5 milliarder kroner neste år, har Erna Solberg gjort unntak for Forsvaret – og for seg selv og Statsministerens kontor (SMK).

Isteden øker SMKs budsjett med hele 17,5 prosent neste år.

– Det er prinsipielt viktig at også Statsministerens kontor deltar i effektiviseringsreformen som et signal. Men det må være utredet slik at kuttet ikke rammer sikkerhet og regjeringens arbeid direkte, sier statssekretær Julie Brodtkorb (H) ved SMK til VG.

Liv og lære



Opprinnelig var regjeringens plan å kutte 1,6 milliarder kroner neste år, men etter budsjettforhandlingene med KrF og Venstre i helgen ble dette kuttet skrudd opp til 2,5 milliarder kroner.

Et av de største kuttene kommer i norske sykehus, som neste år må kutte over 600 millioner kroner.

– Vi synes løftebruddet til sykehusene er svært alvorlig. De ansatte løper fortere og fortere, noe som både kan gå utover pasientsikkerheten og de ansattes helse, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Legene raser: Slik rammer Kutt-Erna sykehusene

– Norske sykepleiere og leger må løpe fortere for å behandle pasientene fordi man måtte finne inndekning for Venstre og KrFs klima- og miljøkrav. Dette er noe av prisen folk må betale, sa Frps helsepolitiske talsperson Morten Wold til Dagbladet mandag.

Skylder på sikkerheten



Men på Erna Solbergs kontor er det ingen planer om å løpe fortere:

– I motsetning til departementene har ikke SMK sektoransvar eller egne fagområder som kan vurderes opp mot hverandre og være gjenstand for omprioriteringer. Videre er SMKs budsjetter kostnader knyttet til sikkerhet for statsministeren og regjeringens medlemmer. Disse kostnadene er knyttet til politifaglige anbefalinger ut fra trusselvurderinger og styres ikke av SMK. En budsjettreduksjon kunne derfor ha påvirket regjeringens og statsministerens virksomhet direkte, sier Brodtkorb.

Hos Legeforeningen møtes argumentene med skepsis.

– Den argumentasjonen er også gyldig for sykehusene, som er en av de offentlige tjenestene som virkelig har omstilt seg de siste årene. Sykehusdirektører forteller at de er bekymret for forsvarligheten hvis sykehusene skal effektiviseres ytterligere, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen til VG.

SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen har i sitt eget partis budsjett gitt SMK et kutt på fem millioner kroner neste år.

Forhandlet på hemmelig sted: Slik løste de budsjettkrisen

KRITISERER: SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Kuttene regjeringen nå skal gjennomføre påvirker direkte arbeidsdagen til mange sykepleiere og politifolk. Det er veldig frekt av Erna Solberg, og ganske talende at regjeringen løfter frem sikkerhet og at kuttet ikke er utredet. Samtidig krever de – ned på kommanivå – innsparinger i alle andre statlige virksomheter, sier han, og legger til:

– Når hun krever at alle andre skal spare penger, men ikke vil gjøre det selv, så er det selvsagt dobbeltmoralsk, sier Valen.