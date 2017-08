Ekspert etter SMS-grepet til Solberg og Hareide: – Spørsmål om det er genuint

Statsminister Erna Solberg publiserte forrige uke en SMS-utveksling med Knut Arild Hareide på Facebook. – Stiller store krav til oss som velgere, sier ekspert.

Forrige uke skrev VG at KrF-leder Knut Arild Hareide sier nei til en felles borgerlig valgkamp. Ifølge NRK har statsminister Erna Solberg ønsket å samle partilederne i samarbeidspartiene for å hindre spekulasjoner om borgerlig kaos.

Etter at det ble kjent at Hareide satte foten ned for Solbergs ønske, publiserte statsministeren en idyllisk meldingsutveksling mellom henne og KrF-lederen på Facebook-siden sin.

«Hei Erna! :) Jeg ser at det blåses stort opp at vi følger opp vedtaket, om at KrF ønsker en sentrum-Høyre regjering, med å ikke ha felles markeringer. Dette snakket vi jo om før sommeren, og jeg synes kanskje mediene overdriver hva dette betyr. Knut Arild».

Slik åpner første melding fra Hareide. Svein Tore Marthinsen, forfatter og ekspert på politisk kommunikasjon, mener det er en interessant måte å kommunisere på.

– Det blir en form for personliggjøring av kommunikasjonen. Man får et innblikk i meldingsutvekslingen. Samtidig er det et spørsmål om det er genuint, og i hvilken grad det er rådgivere som står bak, sier han til VG.

«Hei Knut Arild. Takk for SMS :) Jeg ser at mediene slår dette stort opp. Jeg har tenkt å si at vi ikke oppfatter dette dramatisk. Det har heller ikke vært planlagt for felles utspill og markeringer. Det eneste vi vurderte før sommeren var markering av Nye Veier», svarer Solberg på meldingen.

Meldingsutvekslingen mellom dem er ifølge Marthinsen et klart eksempel på bruk av sosiale medier for å fremme et politisk poeng:

SYNES DET ER INTERESSANT: Svein Tore Marthinsen, ekspert på politisk kommunikasjon. Foto: privat

– Det handler om at KrF har pekt på Solberg som sin kandidat og at Høyre har sagt at KrF er viktig for etablere et borgerlig flertall, sier han.

På NRKs radioprogram Dagsnytt 18 på fredag sa Hareide at meldingsutvekslingen kom til som følge av kommunikasjon mellom ham og Solbergs statssekretær Sigbjørn Aanes. Marthinsen peker på at velgerne kan bli utsatt for propaganda ved kommunikasjon på sosiale medier.

– Alle har ikke gått gjennom en kildekritisk skole, og slik kommunikasjon setter større krav til oss som velgere, slår han fast.

– Morsom måte å skrive status på



Marthinsen nevner at det er flere fordeler med å bruke sosiale medier til politiske formål.

– Budskapet kan komme mer direkte fram ved at de unngår filtre tradisjonelle medier bruker, sier Marthinsen.

Statssekretær Sigbjørn Aanes bekrefter overfor VG at meldingsutvekslingen ble publisert etter en dialog mellom ham og Hareide.

– Vi diskuterte grep vi kunne bruke for å få fram hovedbudskapet og kom fram til at vi kunne legge ut en slik utveksling. Det var det han sa i avisen, og da kunne vi også ta det i en utveksling. Det var en morsom måte å skrive en status på i sosiale medier, sier han.

Knut Arild Hareides rådgiver Emil André Erstad opplyser til VG at Hareide selv formulerte innholdet i meldingen.

Politikere tar sosiale medier i bruk i økende grad, og innvandringsminister Sylvi Listhaug er blant dem som har fått mye oppmerksomhet for kommunikasjonen i disse kanalene.

Marthinsen forteller at nyere forskning viser at sosiale medier foreløpig ikke spiller så stor rolle for politikken som man skulle tro.

– Rundt 10-20 prosent legger mye vekt på informasjonen de får fra sosiale medier, men de aller fleste legger fortsatt vekt på informasjonen fra tradisjonelle medier. Det er likevel grunn til å tro at det vil være viktigere i dette valget, blant annet fordi flere unge har kommet til som er oppvokst med sosiale medier, sier han.

Kjell Terje Ringdal, som underviser i retorikk og samfunnspåvirkning ved Høyskolen i Kristiania, tror meldingsutvekslingen mellom Solberg og Hareide er et forsøk på å framstå som naturlige og autentiske.

– Kaffebesøk blir et bevis på at man er autentisk og norsk. Man skal ikke stille seg opp på store talerstoler, men heller være lavmælt og naturlig. De som klarer det, vil appellere til mange nordmenn, sier han.