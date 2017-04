Eks-president refser Erna for manglende respekt for kongen og Stortinget

Tidligere Ap-statsråd og stortingspresident Dag Terje Andersen reagerer sterkt på regjeringens nye metode for å fortelle om egen politikk.

Statsminister Erna Solberg (H) har reist hyppig rundt i landet og lagt frem nyheter om nye satsinger fra regjeringen før helheten er lagt fram for Stortinget og Kongen i statsråd.

– Med denne fremgangsmåten presenterer regjeringen det glansbildet de ønsker, mens pressen og opposisjonspolitikerne ikke får muligheten til å se helheten og komme med kritiske spørsmål, sier tidligere stortingspresident og Ap-statsråd Dag Terje Andersen til VG.

Tirsdag krevde Senterpartiet at regjeringen stoppet en pressekonferanse og Stortingets presidentskap rettet en advarende pekefinger mot regjeringen.

– En ting er at Høyre, som på sitt landsmøte alltid tar kongens skål, viser så systematisk liten respekt for Kongen i statsråd. Det er ille nok det. Men det som virkelig er kritikkverdig, er at det skader den offentlige debatten og den kritiske journalistikken, sier Andersen til VG.

EKSPRESIDENT: Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (Ap) har tidligere vært både statsråd og stortingspresident. Som president sto han tradisjonen tro på den lille balkongen på Stortinget og vinket til folket 17. mai. Foto: Frode Hansen , VG

– Vanskeligere å stille kritiske spørsmål

Det som startet debatten var at regjeringen skulle ha en pressekonferanse og presentere deler av industrimeldingen på torsdag.

Men hele meldingen fikk Stortinget først se fredag. Sp reagerte på at debatten kunne rase i mediene et helt døgn før de fikk se «det som står med liten skrift».

Tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen reagerer også på at regjeringens nye forslag til Nasjonal Transportplan har blitt presentert stykkevis og delt med presentasjon av lokale vei- og banetiltak Norge rundt – mens stortingsmeldingen ennå ikke er fremlagt.

– Det er vanskelig å se at denne praksisen har noen annen begrunnelse enn å gjøre det vanskeligere for pressen og andre å stille kritiske spørsmål, sier Andersen.



PÅ OSLO S: Dette bildet er fra presentasjonen av Nasjonal transportplan på Oslo sentralbanestasjon tidlig i mars. Planen er ennå ikke formelt lagt frem. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Ap-politikeren viser hele ti tilfeller hvor regjeringen har brukt slike før-lanseringer (se dem nederst i saken).

Dette svarer regjeringen

Statssekretær Sigbjørn Aanes (H) på Statsministerens kontor er en av flere som legger opp strategien for hvordan de politiske nyhetene fra regjeringen skal kommuniseres.

– Det har gjennom skiftende regjeringer skjedd at nyheter fra stortingsmeldinger har blitt kjent i forkant. Selve stortingsmeldingen blir som vanlig offentliggjort og overlevert Stortinget etter statsråd fredag, skriver Aanes i en sms til VG.

På spørsmål om det ikke er nytt at dette har skjedd så systematisk, og om dette tar bort noen til helhetlig innsikt og kritisk tilnærming til stortingsmeldingene, viser Aanes til svaret over.

Norsk Presseforbund sier det er problematisk når kun deler av et forslag eller en melding presenteres.

– Samtidig er jo pressen klar over partienes strategi. Det er viktig at det stilles kritiske spørsmål til det som legges frem og kanskje enda viktigere at de leter etter det som holdes tilbake, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til VG.

Avviser Ap-glasshus

– At det kommer en og annen lekkasje fra en melding eller budsjett, er jo ikke noe nytt, sier Aps Dag Terje Andersen.



– Men nå har statsministeren tatt dette til et helt annet nivå. Når det nærmest systematisk holdes pressekonferanser om stortingsmeldinger uten at meldingen er lagt fram og besluttet i statsråd, er det en helt ny praksis, sier han.



– Benyttet ikke de regjeringene du selv satt i denne måten å få ut nyheter på?

– Jeg kan ikke huske at vi arrangerte pressekonferanser med statsministeren til stede før stortingsmeldinger ble lagt frem for Kongen i statsråd. Dagens regjering driver jo med dette systematisk, svarer Andersen.

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) sier det ikke er noen spesiell grunn til å rette kritikk mot regjeringen her, men at han skulle ønske at både lekkasje og forhåndsomtale ble erstattet av oppdaterte kjøreregler som Stortinget og regjeringen avtaler.

– Det ville øke respekten for begge statsmakter, sier han.

Kongen, representert ved Sven Gj. Gjeruldsen i kommunikasjonsavdelingen på slottet, ønsker ikke å kommentere saken.

Regjeringens før-lanseringer



Her er noen av eksemplene som Dag Terje Andersen og Arbeiderpartiet peker på:

• Endringer i arbeidsmiljøloven. Pressekonferanse 11. juni 2014, lagt frem for Kongen i statsråd 25. juni samme år.

• Politireformen. Lagt frem sammen med Venstre 17. februar 2017. Stortingsproposisjon lagt frem 6. mars.

• Statsbudsjettet 2017. Pressekonferanse om bilpakken 30. september 2016. Budsjettet lagt frem 6. oktober samme år.

• Fornyelse av Kunnskapsløftet. Bruddstykker presentert onsdag 13. april 2016. Stortingsmeldingen gikk i statsråd fredag 15. april samme år.

• Struktur-reform i universitets- og høgskolesektoren ble presentert 23. mars 2015. Gikk i statsråd 27. mars samme år.

• Omtale av melding om høyere kvalitet i høyere utdanning presentert 17. januar 2017. Stortingsmelding gikk i statsråd 27. januar samme år.

• Tiltak for økt lærelyst, tidlig innsats og kvalitet i skolen presentert 20. mars. Stortingsmeldingen kom 24. mars.

• Nasjonal Transportplan 2018–2029 lansert i bruddstykker på lokale steder i landet etter en før-presentasjon 2. mars. Stortingsmeldingen er ennå ikke lagt frem – varslet i uken før påske, trolig fredag 6. april.