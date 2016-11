Budsjettkrisen: Dette kan skje hvis de ikke blir enige

Må Erna Solberg gå av som statsminister eller blir hun reddet i tolvte time? Her er de mulige scenarioene hvis det ikke blir noen budsjettavtale før mandag.

Regjeringen kjemper nå en kamp mot klokken for å få støtte til statsbudsjettet for 2017. Mandag 5. desember klokken 08.30 er siste frist for å levere et forslag til Stortinget hvis Høyre og Frp klarer å bli enige med KrF og Venstre.

Akkurat nå er de fire partiene imidlertid langt unna enighet. Tirsdag trakk Venstre seg fra forhandlingene, mens KrF gjorde det samme onsdag.

Dermed går regjeringen Solberg noen nervepirrende dager i møte. Hvis det ikke foreligger noen avtale når Stortingets møte settes klokken 10.00 mandag, er det flere ulike scenarioer for hva som kan skje videre.

1. Erna stiller kabinettsspørsmål

Når en regjering stiller kabinettsspørsmål på en sak, betyr det at den vil gå av dersom stortingsvedtaket går imot regjeringen. Siden krigen har det blitt stilt 22 kabinettsspørsmål, men bare to statsministre har måttet gå av.

Kåre Willoch (H) ble felt i 1986 etter blant annet å ha foreslått å øke bensinavgiften. I 2000 gikk Kjell Magne Bondevik (KrF) av etter å ha stilt kabinettsspørsmål på gasskraftsaken.

GIKK AV: Kåre Willoch (t.v.) og Kjell Magne Bondevik er de eneste to statsministrene som har gått av etter kabinettsspørsmål siden krigen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Hvis Erna Solberg stiller kabinettsspørsmål, er det to ulike spørsmål vi har med å gjøre med. Både uenighet om budsjettet og om regjeringens fortsatte eksistens, sier valgforsker Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning.

– Hvis Venstre og KrF bidrar til å felle regjeringen, vet de at de vil bidra til å sende landet ut i en veldig vanskelig situasjon. Da vil vi få en unntakstilstand helt fram til valget uansett om Høyre fortsetter alene i regjering eller om Ap kommer inn.

2. Venstre og KrF redder regjeringen uten kabinettsspørsmål

Selv om Erna Solberg på mandag ikke har støtte i Stortinget for budsjettet, er hun ikke tvunget til å stille kabinettsspørsmål. Regjeringen kan satse på at Venstre og KrF redder dem ved å stemme subsidiært for deres budsjettforslag.

– Hvis det ikke blir enighet før mandag, vil både Venstre og KrF fremme egne forslag i Stortinget. Når disse blir nedstemt, vil de få mulighet til å stemme subsidiært på regjeringens forslag, sier Aardal.

Valgforskeren mener at dette kan være et svært risikabelt alternativ for regjeringen:

– Da må regjeringen i tilfelle ha fått et løfte under hånden om at Venstre og KrF vil støtte dem. Det virker imidlertid ikke særlig sannsynlig at de vil legge ned våpnene helt uten kamp når det har blåst så hardt og tydelig i trompeten, sier han.

3. Tidsbegrenset kriseløsning



Et tredje alternativ er at Stortinget vedtar en tidsbegrenset styringsfullmakt. Dette er en kriseløsning som ikke har blitt brukt på 30 år.

En slik fullmakt vil være avgrenset i tid om omfang, men gjøre det mulig å styre Norge fram til Stortinget vedtar et ordentlig budsjett. Regjeringen får da midlertidig fullmakt til å kreve inn penger i form av skatter og avgifter, og det offentlige kan betale ut lønninger og stønader.

Ifølge stortingspresidenten vil ikke vanlige folk merke noe til en eventuell kriseløsning:

– Folk trenger ikke å være engstelig for at ikke hjulene går rundt. Stortinget og jeg vil ta ansvar for at vi skal lande dette på en måte som er håndterbar, sier Olemic Thommesen til Aftenposten.

– Dette innebærer egentlig bare en utsettelse. Når det har gått såpass hardt for seg så lenge, er det vanskelig å se for seg at bare man får juleribben på plass, er en helt annen situasjon, sier Aardal.

Hvilke alternativer finnes ved en regjeringskrise?



Dersom Solberg-regjeringen imidlertid skulle bli felt, vil nye regjeringsalternativer kunne se slik ut:

1. En regjering bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

– Et slikt scenario tror jeg vi kan se bort fra fordi Frp har sagt så tydelig tidligere at de ikke ønsker å støtte en regjering de ikke er med i, sier Aardal.

2. En ren Høyre-regjering som fra sak til sak må ha støtte i Stortinget.

– Det kan bli en mulighet, men det er vanskelig å se for seg at også det er et attraktivt alternativ for Frp, mener Aardal.

3. Arbeiderpartiet tar over makten.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var avventende da han uttalte seg til VG tirsdag kveld, og det er ikke ventet at partiet hans ønsker å ta over så kort tid før neste valg.

– Som Støre understreket flere ganger i går, er det de fire samarbeidspartiene som har flertall i Stortinget. Ap har på sin side veldig lite å vinne på å ta over nå, et år før valget. Men det er også en vanskelig situasjon for Frp og Høyre, sier Aardal.