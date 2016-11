Budsjettforhandlingene ikke i mål innen fristen

Etter nok et krisemøte om statsbudsjettet, er partene fortsatt ikke kommet til enighet. Venstre og KrF mener mye gjenstår.

For andre kveld på rad inviterte Erna Solberg (H) finansminister Siv Jensen (Frp), Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide til krisemøte i statsministerboligen lørdag kveld.

Ved 23.30-tiden ble det klart at de ikke har kommet til enighet i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

– Så lenge vi fortsetter, er det for å få til en løsning, og det er et godt tegn. Vi når nok ikke fristen klokken 18 i morgen, men fortsatt tenker jeg at det er mulig å få til en løsning, sa Hareide da han og Skei Grande kom ut etter møtet.

– Det er lagt fram nye forslag fra Venstre i dag som vi og må vurdere selvstendig.

Møtes ikke søndag



De borgerlige partiene står fortsatt et stykke fra hverandre, og klarer derfor ikke bli enige innen tidsfristen de selv har satt, som er søndag klokken 18.

Partene møtes ikke igjen søndag, men fortsetter til uken, opplyser Hareide.

– Vi har ikke avtalt et nytt møte, men er enige om at vi skal møtes igjen. Det er usikkert når det blir. Jeg tror ikke det blir i morgen, sier han.

Kommentar: Skjebnehelg for Erna



– Hvorfor blir det ikke i morgen?

– Både regjeringspartiene og KrF trenger tid til å gjennomgå forslagene som ble lagt fram i kveld. Vi vil ha et eget gruppemøte på mandag for å vurdere tiltakene som ligger på bordet. Det er både ting regjeringen har kommet med, og ting Venstre har kommet med, svarer Hareide.

Alle fire partier skal med



Ifølge KrF-lederen er det fortsatt et godt stykke igjen til en løsning på budsjettfloken. På spørsmål om hva som skal til for å få en enighet, svarer han:

– Tiltak som gjør at vi kan få klimagassutslippene ned, men og helheten i budsjettet. Det er fortsatt mye som ikke er på plass. Blant annet på skole og distrikt.

Ifølge Hareide er både KrF, Venstre, Høyre og Frp innstilt på å finne en løsning der alle fire er med.

Venstre og KrF: Mye som gjenstår



Også Venstre-leder Trine Skei Grande mener det fortsatt er mye som gjenstår før statsbudsjettet for 2017 er klart.

– Forhandlingene fortsetter. Vi i Venstre har lagt mange gode forslag på bordet, som jeg tror kan bringe oss i mål. Men det gjenstår fortsatt mye arbeid, sier hun.

Den største problemsaken i forhandlingene har vært den såkalte bilpakken, som ifølge Venstre ikke vil gi den reduksjonen i klimagassutslipp som regjeringspartiene forespeilet Venstre og KrF i fjor.

Selv om Frp har stått steilt på at den ikke kan røres, har ikke Skei Grande gitt opp å gjøre noe med pakken.

– Jeg har ikke gitt opp noe som helst når det gjelder dette budsjettet, sier hun.