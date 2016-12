Budsjett-dramaet: Siv foreslo å innføre enda en ny avgift

For tredje året på rad vurderte de fire borgerlige partiene å innføre en ny avgift for å bli enige om statsbudsjettet. Men for første gang droppet de det, opplyser kilder til VG.

Det var mens situasjonen mellom de fire borgerlige partiene fortsatt var fullstendig fastlåst at forslaget fra regjeringspartiene kom på bordet:

En ny avgift på forbrenning av søppel.

Trengte penger



Kilder VG har snakket med sier finansminister Siv Jensen hadde gått gjennom rapporten fra Grønn skattekommisjon og hadde plukket seg ut deres forslag om å innføre denne avgiften, med plan om å innføre den fra sommeren neste år.

Ifølge VGs kilder anslo Jensen at de i 2017 ville kunne kreve inn rundt 150 millioner ekstra kroner på denne avgiften. Og fra 2018 ville avgiften kunne bringe inn hele 300 millioner kroner.

Nye avgifter



Det er langt ifra første gang at finansministerens parti i forhandlingene har foreslått nye avgifter. Ved budsjettforhandlingene i 2013 ble de fire partiene enige om en ny plastposeavgift, som senere ble droppet. Og i 2014 ble de enige om å innføre en flypassasjeravgift.

Men den nye søppelavgiften fikk en veldig lunken mottagelse. Særlig Venstre skal ha vært kritiske til avgiften og fryktet at det ville føre til økt eksport av søppel til Sverige, ifølge VGs kilder.

Bransjeorganisasjonen Avfall Norge mener en ny søppelavgift kunne fått store, negative konsekvenser.

Frp: Vil ikke ha ny avgift



– En særnorsk avgift på forbrenning med energigjenvinning vil skape en uheldig konkurransevridning for norske anlegg. Prisen for energigjenvinning settes i et nordeuropeisk marked. En slik avgift vil bare gi de norske anleggene lavere inntekter. Vi spenner ben på vår egen industri uten at vi får en åpenbar positiv effekt av det, sier administrerende direktør Nancy Strand i Avfall Norge.

Finanspolitisk talsperson i Frp, Hans Andreas Limi, vil ikke kommentere innholdet i forhandlingene.

– Generelt kan jeg si at Frp er svært skeptiske til en slik avgift. Vi ønsker i utgangspunktet ikke å innføre noen nye avgifter, og denne avgiften tror jeg bare ville ført til økte kostnader for brukerne og økt transport av søppel til Sverige. Det ønsker vi ikke, sier Limi til VG.