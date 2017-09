Børge Brende går av som utenriksminister

Børge Brende (H) har takket ja til jobben som president i World Economic Forum. Han blir sittende som utenriksminister fram til midten av oktober.

– Det har vært et privilegium å være utenriksminister i fire krevende og spennende år, sier Brende på en pressekonferanse sammen med statsminister Erna Solberg (H) fredag.

Han forteller at han tok beslutningen om å takke ja til den nye jobben på onsdag eller torsdag denne uken.

– Slike saker har en tendens til å raskt bli kjent, derfor mener jeg at det er ryddig å offentliggjøre allerede nå, selv om det ikke betyr at han har gått av som statsråd. Jeg har bedt Brende om å fortsette som utenriksminister til midten av oktober, sier statsministeren.

Solberg ville ikke kommentere hvem som overtar som utenriksminister.

Foran pressen gratulerte hun Brende med den nye jobben.

– Jeg har lyst til å gratulere Børge Brende i dag. Det er flott at en norsk politiker blir bedt om å påta seg denne jobben, som er en utrolig viktig jobb.

Comeback

Brende var direktør i World Economic Forum (WEF) fra 2008 til 2009. Fra 2011 til 2013 var han administrerende direktør i samme organisasjon, som har hovedsete i Genève i Sveits.

Han sier han vil gi flere kommentarer rundt sin nye rolle som president når han har tiltrådt.

– Den store talen rundt ambisjonene for World Economic Forum får komme når jeg har begynt i den jobben, fordi jeg skal være utenriksminister noen uker til, sier Brende.

Han legger til at WEF er internasjonal nonprofit-organisasjon med fem kontorer rundt om verden og et budsjett på over 2 milliarder norske kroner.

– Formålet med World Economic Forum er blant annet å skape partnerskap mellom næringslivet, det offentlige og det sivile samfunn, sier han.

Støre gratulerer

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre gratulerer Brende med ny jobb.

– Brende vil møte spennende oppgaver som han har et godt grunnlag for å håndtere. Han kjenner jo sin nye arbeidsgiver godt fra før. Samtidig vil jeg anerkjenne den jobben han har gjort som norsk utenriksminister, sier Støre til NTB.

Brende ble innvalgt på Stortinget første gang i 1997. Han var miljøvernminister i perioden 2001-2004 og nærings- og handelsminister fra 2004 til 2005.

Han har også vært generalsekretær i Norges Røde Kors.

I 2013 ble Brende utenriksminister i Erna Solbergs regjering.

