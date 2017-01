Veireno kjørte ulovlig 113 ganger i januar – varsler sjekk av alle biler

På litt over tre uker i januar kjørte Veirenos søppelbiler et tresifret antall ganger med for mye søppel – og brøt både sine egne anbudsløfter og bilenes tillatte maksvekt.

Tirsdag skrev NRK at en av Oslos nye søppelbiler var tatt i en rutinekontroll av Statens vegvesen med tre tonn overlast. Men det var ikke første gangen at en av Veirenos biler kjørte ulovlig tungt lastet.

VG har gått gjennom hver enkelt søppeltømming hittil i januar på Haraldrud gjenbruksstasjon, og sammenlignet vekten på lasten med det hver enkelt bil har lov å frakte.

113 ganger kjørte søppelbilene med mer enn det som er maks tillatt nyttelast.



I tillegg kommer brudd på de kravene Oslo kommune stiller i anbudet. Ifølge Renovasjonsetaten har rundt 600–700 av 6000 leveringer siden Veireno tok over 3. oktober i fjor, vært for tungt lastet enn det som står i anbudet.

Veireno sier til VG at de nå skal gå over og sjekke alle bilene sine.



– Det er ikke greit å kjøre med overlast. Veireno aksepterer ikke at det kjøres med overlast. Det er et sjåføransvar og det er et display i bilen som viser om du har overlast eller ikke, ut fra vognkortet, sier Veirenos logistikkdirektør Svein Werner.

– Ser alvorlig på dette



Statens vegvesen understreker at det er ulovlig å kjøre med mer enn tillatt nyttelast. De 113 tilfellene VG har funnet, utgjør 12 prosent av de totalt 953 tømmingene i januar.

– Vi ser alvorlig på dette, sier fagleder Erik Tangen i Utekontrollen for Statens vegvesen til VG.



– Det påvirker bremselengden på bilen når man kjører med overlast. Du får en lengre bremselengde og det kan medføre at du må stoppe innen en viss strekning, ikke greier det, og i verste fall kjører på noen, sier Tangen.

OVERLASTET: Oversiktsbildet viser deler av Veirenos bilflåte. Bilen i den røde ringen, en Mercedes-Benz Econic 1830 L, kjørte ulovlig tungt 32 ganger på 24 dager. Foto: Tore Kristiansen , VG

Statens vegvesen påpeker at for tunge biler også sliter på veiene og kan gi fordeler i en konkurransesituasjon.

– Den som kjører med overvekt kan kjøre færre turer enn den som kjører lovlig. I fjor ble gebyrene høynet så det ikke skal lønne seg å drive med regelbrudd, sier Tangen til VG.

Veireno sier deres søppelbiler er innstilt til å ikke ha mer enn det anbudet sier – og da heller ikke mer enn det som er lovlig. Derfor varsler de en sjekk.

– Påbyggene er i utgangspunktet stilt inn ved leveranse at de ikke skal kunne komprimere avfallet over tiltatt mengde, med dette er noe som kan justeres fra førerhus i bil. Vi går nå igjennom hver enkelt bil for å se om dette har blitt gjort, og eventuelt stiller tilbake, skriver Enger i en e-post til VG.

Kommunen opplyser at de ikke har sanksjonert avvikene enda, men at det vil bli et tema.

I strid med anbudet

Anbudet som sikret Veireno kontrakten på 420 millioner kroner med Oslo kommune, stiller nemlig egne krav til hvor mye søppel hver enkelt bil kan lastes med.

Kravet er satt for å redusere antall poser som sprekker når søppelet presses sammen i bilen. Ødelegges de grønne og blå posene med kildesortert avfall, går de i stedet til forbrenning, og kommunen går glipp av verdifulle ressurser.

– Vi overvåker avvikene knyttet til overvekt/komprimeringsgrad på daglig basis, og har dialog med Veireno om dette. I den pressede situasjonen vi har vært i siden 3. oktober, har det ikke vært prioritert høyest, skriver Jørgen Bakke Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver i Renovasjonsetaten, i en e-post til VG.

– Vi har ikke sanksjonert disse avvikene enda, men det vil bli et tema når oppfølgingen av overvekt blir prioritert høyere, påpeker Fredriksen.

Sendte internmelding om vekt



Onsdag morgen fikk VG tilgang på en melding fra Veirenos internsystem. Beskjeden kom etter at NRK skrev om den overlastede bilen som ble tatt i kontroll, og er merket «OBS!! VIKTIG!!!» på norsk og engelsk.

Meldingen gir sjåførene instruks om å ikke laste bilene tyngre enn henholdsvis 8050 og 5000 kg, avhengig av om bilene har to eller tre aksler.

– Bakgrunnen for den meldingen som ble sendt ut på 5000 og 8050, er vektnormen som kommunen har satt i anbudsdokumentene sine. Hvis du forholder deg til det, så får du ikke overlast på bilen. Og derfor gikk den meldingen ut, for at vi skal overholde reglene som settes i anbudet, sier Werner i Veireno.



MENGDER: Oslo produserer rundt 2500 tonn søppel i uken. Å få hentet alt har vist seg utfordrende de siste månedene. Foto: Tore Kristiansen , VG

Kravene i anbudet er betydelig lavere enn hvor mye bilen lovlig kan kjøre med.

Når det gjelder den ulvolige kjøringen, altså bruddene på forskriftene om maksimal mengde nyttelast, viser Oslo kommune til at det er Veirenos ansvar å overholde kravene i Veitrafikkloven, men at kommunen vil følge det opp.

– Tidsbesparende



Å komprimere søppelet mer har både miljømessige og økonomiske konsekvenser. Det kan imidlertid være tidsbesparende, ifølge en erfaren renovatør VG har snakket med.

– Hvis du overlaster nok kan det fort være to timer å spare i løpet av en dag. Særlig hvis du klemmer det godt sammen og unngår en tømmetur gjennom byen i rushtiden, sier renovatøren som vil være anonym ettersom han jobber i bransjen.

Kildesorteringen går opp

Til tross for en rekke tilfeller av overlast både når det gjelder hensynet til avfallskvaliteten og bilenes maksimale nyttelast, så viser tall fra Energigjenvinningsetaten at andelen søppel som kildesorteres har gått noe opp.

Denne økningen kan forklares dels med mindre trykk i søppelbilene, dels med at gjenvinningsanleggene tar imot søppel over et lengre tidsrom slik at sorteringsmaskinen jobber jevnere. Energigjenvinningsetaten understreker at det er vanskelig å si i hvilken grad økningen skyldes disse faktorene.

