Varsler mistillit mot MDG-Lan etter søppelkaoset - renovasjonssjefen går av

Vippe-partiet Rødt vil kaste Lan Marie Nguyen Berg, dersom byråden ikke sier opp avtalen med Oslos skandalerammede søppeltømmere.

Det sier partiets leder Bjørnar Moxnes i en pressekonferanse mandag formiddag.

Oslos mindretallsbyråd består av Ap, SV og MDG, og regjerer med støtte fra Rødt. Dette er første gang partiet bruker sine vippemandater i bystyret for å presse byrådet.

– Hvilken nytte er vi for velgerne våre om vi sitter stille og ser på dette, spør Moxnes i pressekonferansen.

– Alt annet enn å heve kontrakten er å si at bruddene på arbeidsmiljøloven og 30 000 klager er til å leve med. For Rødt er ikke dette til å leve med, sier Moxnes som begrunnelse for trusselen om mistillitsforslaget.

Byråd Lan Marie Nguyen Berg har ikke ønsket å kommentere trusselen om mistillitsforslag mot henne overfor VG. Kort tid etter pressekonferansen kom meldingen om at Pål Sommernes går av som sjef for Renovasjonsetaten i Oslo.

– Å skyte på feil mål

– Det er viktig for meg å raskt få gjenopprettet tilliten til avfallsinnhentingen hos innbyggerne i Oslo. For å få kontroll på avfallsinnhentingen, er det nødvendig med nye krefter. Jeg har derfor valgt å sette inn en av våre mest erfarne ledere, nåværende kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans Arild Sundberg, i stillingen, skriver Lan Marie Berg i en pressemelding.

– Dette har ingen sammenheng med dagens varsel om mistillitsforslag fra partiet Rødt, skriver byrådssekretær Daniel Rees hos miljø- og samferdselsbyråden til VG.

Moxnes mener er fornøyd med at renovasjonssjefen går av, men påpeker at det ikke er en løsning på problemet:

– Det tror jeg er lurt, men det hjelper ikke om kontrakten med Veireno fortsetter. Det er å skyte på feil mål, sier Moxnes til nyheten.

– Lan eller Jonny må gå

Moxnes sier at Rødts hensikt ikke er å felle byråden, men å presse dem til å si opp kontrakten med det omstridte selskapet Veireno.

– Et rødgrønt byråd kan ikke holde seg med et selskap som dette. Det må bli Lan Marie Nguyen Berg eller Jonny Enger som går, sier Moxnes til VG og viser til sjefen for Oslos nye søppeltømmere.

I forrige uke leverte Rødt et forslag om å heve kontrakten med Oslos nye renovatører etter enorme problemer med søppelhenting, og flere hundre avdekkede brudd på arbeidsmiljøloven i oktober alene.

TRUER: Rødt-leder Moxnes vil kaste byråd Berg om ikke Oslo får nye søppeltømmere. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Ny leder for Renovasjonsetaten blir Arild Sundberg fra kommunaldirektør i byrådsavdelingen for finans i Oslo.

Veirenosjefen: – Prøver jeg å forklare og forsvare meg, blir det bare feil

Trenger støtte fra opposisjonen



Skal Rødt få gjennom mistillitsforslaget sitt vil de trenge støtte fra Høyre, Frp og Venstre. Krf har ett mandat i Oslo bystyre, og kan ikke påvirke utfallet av en slik avstemning.

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg sier til VG at partiet på nåværende tidspunkt ikke kan konkludere med tanke på et eventuelt mistillitsforslag.

– Det er det sterkeste virkemiddelet vi har. Da skylder vi byråden å gå nøye inn på Rødts grunnlag for forslaget. Men vi kommer neppe til å frede hverken byrådet eller byråden, sier Lae Solberg.

30 har klaget på søppeltømming: Inkludert Raymond Johansen selv

Avhenger av byrådens svar



Venstre er samstemte.

– Det er ingen tvil om at søppelsituasjonen ikke har vært håndtert godt nok. Vi må få alle kortene på bordet før vi konkluderer, sier gruppeleder Guri Melby til VG.

Hun varsler at partiet vil stille kritiske spørsmål til byrådet den kommende uken, blant annet basert på usikkerhet rundt hvor grundig det rødgrønne byrådets rolle vil granskes i en kommende gjennomgang fra konsulentselskapet Deloitte.

– Det er avgjørende at denne kritikken imøtegås. Hvis ikke er det ikke noe poeng å vente på rapporten en gang. Om vi kan stille oss bak Rødts forlag kommer an på hvor gode svar byråden har, sier Melby.

– Vi noterer oss at det ikke foreligger noe forslag ennå, og enn så lenge kan det vel sees på som et spill der Moxnes viser muskler overfor sine kolleger på sosialistisk side. Hvis et slik forslag kommer på plass vil vi ta det på alvor. Søppelhåndteringen har ikke vært håndtert godt nok, og vi avventer en granskning, sier Frps gruppeleder i Oslo, Carl I. Hagen på telefon fra Spania

Oslo Frps leder Aina Stenersen har tidligere vært åpen for å si opp avtalen, blant annet overfor Dagsavisen.

– Sender uheldige signaler



Moxnes og Rødt har uttalt seg svært kritisk om prosessen rundt selskapet som tok over søppeltømmingen i Oslo den 3. oktober i fjor.

Forslaget Rødt sendte inn i forrige uke er nå til behandling i bystyrets samferdsels- og miljøkomité. Det forventes å komme opp for bystyret 1. mars. Dette er fristen Rødt har gitt byrådet for å unngå mistillitsforslaget.

Rødt viser til både byrådsplattformen og hjemler i kontrakten når de argumenterer for å si opp avtalen med Veireno.

– Hvis Oslo kommune ikke gjør dette, sendes et svært uheldig signal til firmaer som følger norsk lov og respekterer arbeidslivets spilleregler, skriver Rødt i forslaget.

Partiets forslag er todelt. Foruten å si opp kontrakten med Veireno vil Rødt også rekomunalisere den konkurranseutsatte søppeltømmingen. Moxnes understreker at det ikke knytter seg noen trussel om mistillitsforslag til punkt to i forslaget.

Både Høyre og Venstre understreker at de er svært uenige i rekomunalisering, selv om de er åpne for at kontrakten kan sies opp.