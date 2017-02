Tidligere Veireno-ansatte på jobb for Oslo kommune: – Har ikke vært gøy

Mandag morgen rullet renovasjonsbilene som normalt gjennom hovedstaden. Søppeltømmerne er forsiktige optimister.

– Jeg hørte ikke noe før i går jeg, på nyhetene, sier nylig kommuneansatte Erik Henry Hopka, før han med en vant bevegelse klatrer opp bak på søppelbilen som ruller gjennom Tøyens gater i grålysningen.

Søndag ettermiddag ble det klart at Oslo kommune tar over ansvaret for søppeltømmingen i hovedstaden etter Veireno.

Kunngjøringen kom etter titusenvis av klager på forsinket søppelhenting og brudd på arbeidsmiljøloven i Veireno, som har hatt ansvaret for å tømme søppelet i hovedstaden siden i høst.

Mandag morgen er renovatør Hopka og kollegaene tilbake på jobb for et søppelfritt Oslo, akkurat som de var før helgen.

– Vi har ikke merket noen forskjell ennå, men dette er jo første dagen, da, sier Hopka til VG.

I den blå time på Tøyen går Hopka og kollegaen med kjappe skritt mellom portrommene og henter ut den ene søppelcontaineren etter den andre. Et fyldig nøkkelknippe sikrer adgang til befolkningens avfall.

Kommunen tar over: Koster 40 millioner mer

JOBBET MANDAG MORGEN: Renovasjonsarbeider Henry Hopka hadde første dag i jobb for Oslo kommune mandag morgen. Foto: VGTV

– Ikke noe gøy å være søppeltømmer



Denne ruten går foreløpig problemfritt, men ved det minste hinder vil de risikere ikke å bli ferdige, mener Hopka.

– Lengden på rutene har medført at vi ikke blir ferdig hver eneste dag. Da blir ting stående til i morgen, fordi vi ikke rekker det, sier Hopka.

Og det er bare en av flere årsaker til at søppelet har flommet. Allerede i oktober, en ukes tid etter at Veireno overtok, viste det ser at selskapet manglet små nok biler til å komme inn i flere av søppelrommene i byen.

Hundrevis av nøkler er borte på uforklarlig vis, noe som forsinket tømmingen av søppel betraktelig.

– Skjønner du frustrasjonen som har vært fra folk i Oslo?

– Ja, den skjønner jeg veldig godt. Det ser helt for jævlig ut. Det er ikke noe gøy å være søppeltømmer og få kommentarer over hele byen, uten at det er min feil. Jeg gjør så godt jeg kan, sier Hopka.

Han kjører samme rute som Veireno la opp til da de tok over avfallshåndteringen i Oslo 3. oktober.

– Akkurat i dag er det ingen forskjell, vi kjører «business as usual», men jeg regner med at det blir bedre, for rutene er for lange nå. Det er så vidt vi rekker å bli ferdig når det ikke er noens feil. Men nå har det ikke snødd og ikke er det kaldt.

– Nå håper jeg det blir bedre. Det kan i alle fall ikke bli verre enn det var.

BEKLAGET: Veireno-sjef Jonny Enger beklaget situasjonen i en pressemelding søndag. Foto: VGTV

Beklaget situasjonen



Veireno-sjef Jonny Enger beklaget søndag den mangelfulle avfallshåndteringen i Oslo siden 3. oktober og håper den nye løsningen vil skape ro og stabilitet.

– Vi beklager situasjonen som har vært og håper den nye løsningen vil skape ro og bidra til at håndteringen av husholdningsavfallet i Oslo nå stabiliseres, sier Jonny Enger i en pressemelding søndag kveld.

Søppelsjefen: – Prøver jeg å forklare meg, blir det bare feil

Han sier Veireno-ledelsen har hatt tett dialog med Oslo kommune og Renovasjonsetaten den siste tiden for å finne en løsning på det han betegner som en vanskelig og krevende situasjon med avfallsinnhentingen i Oslo.

– Vi er glade for løsningen som er kommet i stand med Oslo kommune som fra i morgen overtar ansvaret for avfallsinnhentingen i Oslo. Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger.

– Denne saken har vært vanskelig og krevende og følgelig noe jeg gjerne skulle vært foruten, legger han til.

– Vi ønsker Oslo kommune og Renovasjonsetaten lykke til med oppdraget og er glade for at våre ansatte overføres til kommunen og blir ivaretatt der, sier Enger.

Mandag formiddag skriver Enger i en sms til VG at han foreløpig ikke har mer å si enn det som kom frem i pressemeldingen.