Oslo-topper holder hastemøte om søppelproblemene

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo vil sammen med andre kommunetopper holde en pressekonferanse om søppelproblemene i Oslo søndag ettermiddag.

I tillegg til Johansen vil også byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) og konstituert direktør Arild Sundberg i Renovasjonsetaten være til stede på Rådhuset for å orientere om situasjonen for avfallsinnsamlingen i Oslo klokken 17.30, opplyser kommunen i en pressemelding.

Det er ikke kjent hva Oslo-toppene vil kunngjøre på pressekonferansen.

Dagsavisen meldte lørdag at kommunen vurderer å heve kontrakten med selskapet Veireno som siden i høst har hatt ansvaret for søppeltømmingen i hovedstaden. Nguyen Berg har ikke kommentert saken, men byrådsekretær Daniel Rees sier følgende til avisen:

– Byråden har sagt gjentatte ganger at kommunens jurister fortløpende vurderer alle sanksjonsmuligheter i kontrakten, inkludert heving.

Veireno fikk en trøblete oppstart i Oslo, med titusenvis av klager på manglende henting, kjøring med ulovlig tunge biler og hundrevis av tonn søppel som ble liggende ute.