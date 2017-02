Firma bekrefter til VG: I dialog om å ta over søppelhåndteringen i Oslo

Oslo kommune hasteinnkaller til pressekonferanse om søppelproblemene i Oslo søndag. VG får bekreftet at kommunen i flere uker har vært i dialog om å få noen til å ta over etter Veireno.

Det bekrefter direktør Cecilie Lind for bærekraft i selskapet Ragn-Sells overfor VG.

– Vi har vært i dialog med Oslo kommune i flere uker om å ta over og vi har tilbudt forskjellige løsninger, inkludert komplett løsning for å overta håndteringen i Oslo, sier hun.

Hun sier at hun vet kommunen har hatt mange alternativer, men at de har holdt kortene tett til brystet. De har foreløpig ikke kommet til en avtale Ragn-Sells.

Søndag kom meldingen om at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sammen med byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og konstituert direktør Arild Sundberg i Renovasjonsetaten vil holde pressekonferanse på Rådhuset i Oslo. De varslet at de vil orientere om situasjonen for avfallsinnsamlingen i Oslo, men har ikke besvart VGs henvendelser om hva det gjelder.

Søppel-rotet * Under det forrige byrådet i Oslo ble avfallskontraktene i hovedstaden gitt til selskapet Veireno. Selskapet hadde ennå ikke fylt ett år da det fikk tidenes største renovasjonskontrakt for 420 mill. kroner. * Veirenos tilbud var ca. 80 millioner kroner lavere enn nest laveste tilbud. Pris ble vektet med 75 prosent i tildelingen. * Nærmere 8000 nøkler til søppelrom og -beholdere byttet hender, nye renovatører måtte lære rutene og bli kjent med hvor beholderne sto. * Renovasjonsetaten og Veireno AS fikk også problemer med innføring av ny teknologi og samkjøring mellom ulike IT-systemer. * Veireno skulle etter planen gjøre jobben mer effektivt med færre biler og ansatte, med optimaliserte ruter og to skift. * I stedet har avfallsabonnenter i Oslo opplevd at tonnevis med søppel har hopet seg opp – og ikke blitt hentet på flere uker. (Kilder: Oslo kommune, Dagsavisen, LO, VG)

NRK har snakket med kilder som sier det dreier seg om heving av hele eller deler av kontrakten med renovasjonsselskapet Veireno, som siden i høst har hatt ansvaret for søppeltømmingen i hovedstaden.

Dagsavisen meldte lørdag at kommunen vurderer en kontraktsheving. Nguyen Berg har ikke kommentert saken, men byrådssekretær Daniel Rees sier følgende til avisen:

– Byråden har sagt gjentatte ganger at kommunens jurister fortløpende vurderer alle sanksjonsmuligheter i kontrakten, inkludert heving.

Titusenvis av klager

Veireno fikk en trøblete oppstart i Oslo i høst, med titusenvis av klager på manglende henting, kjøring med ulovlig tunge biler og hundrevis av tonn søppel som ble liggende ute.

Selskapet tømmer søppelet for 700 000 mennesker.

De siste dagene har Veirenos nettside samt selskapets Facebook-side vært borte, og på morselskapet VT Gruppens nettsider er selskapet fjernet fra listen.

Da VG snakket med Veireno-eier Jonny Enger før helgen, ville han ikke kommentere selskapets fremtid. Det har ikke lykkes VG å få kontakt med Enger søndag ettermiddag.



NETTSIDER BORTE: Veirenos nettsider har vært borte fra nett de siste dagene. Foto: SKJERMDUMP

Fikk pålegg

I januar ble det kjent at Arbeidstilsynet har funnet titalls brudd på arbeidsmiljøloven hos Veireno. Mange av de ansatte hadde jobbet altfor lange skift og altfor mange overtidstimer over en lang periode. Selskapet fikk frist til å ordne opp i problemene til 15. februar.

I et intervju med VG noen dager senere sa Enger at han angret på hele prosjektet.

– Dette er personlig tøft og ansatte blir truet, sa han den gang.

Tidligere denne måneden skrev VG om hvordan både Veireno og ansatte i kommunen mistenker at oppstarten ble utsatt for sabotasje.

SØPPELBERG: Søppelet fløt i Dahlsbergstien 3 i Oslo i oktober i fjor etter at Veireno hadde vunnet anbudet med å tømme søppelkassene i Oslo kommune. Foto: Magnus Newth, VG

Krever heving av kontrakten

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes har i snart en måned krevd at byrådet sier opp kontrakten med Veireno.

– Vi har for lengst fått mer enn nok av Veireno, og allerede for en måned siden ba vi byrådet å heve kontrakten. Alt annet er å si at 30.000 klager er på manglende søppeltømming og grove og systematisk brudd på arbeidsmiljøloven er greit, sier Moxnes til VG søndag.

Meningen har vært å legge et maksimalt press på byrådet og leder for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg.

– Hvis hun ikke hever kontrakten, har vi sagt vi vil stille mistillitsforslag mot henne. Vi har ikke tillit til en byråd som premierer selskaper som viderefører kontrakter med selskaper som bryter norsk lov og ikke minst kontrakten med kommunen.

Moxnes sier at vi ikke må glemme at det var Høyre-byrådet som inngikk kontrakten med Veireno.

– Men selv om Høyre har skapt kaoset, må det sittende byrådet rydde opp, sier han.

KREVER HEVING: Partileder i Rødt Bjørnar Moxnes. Her på en pressekonferanse 16. januar der han varslet mistillit mot samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg om ikke kontrakten med renovasjonsfirmaet Veireno heves. FOTO: LISE ÅSERUD / NTB scanpix

Moxnes sier de siste ukenes medieoppslag om at Veireno-eier Jonny Enger har kjøpt en leilighet på Tjuvholmen til 44 millioner kroner og at søppelbiler kjører med inntil tre tonn overlast har lagt ytterligere press på byrådet.

– Men det aller verste er at det er kommet frem at førere av søppelbiler har jobbet 29 dager i strekk. Det er for det første ikke sunt for søppeltømmerne selv, men det er jo også direkte livsfarlig for andre som ferdes i byens gater, sier han.

Nå håper han på at byrådet sier opp kontrakten med virkning fra 1. januar neste år.

– En overgangsperiode må det være. Søppeltømming må være et kommunalt anliggende. I alle andre storbyer i Norge fungerer det utmerket, sier han.

Medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen, Khalid Mahmood fra Arbeiderpartiet, sier at han ikke frykter for at Oslo står uten søppeltømming fra mandag, dersom Veireno skulle miste kontrakten og slå seg konkurs.

– Kommunen har en renovasjonsetat og har kompetanse og beredskap for slike situasjoner når de oppstår, sier Mahmood.

SØPPELTØMMERE: En del av Veirenos renovasjonsbiler på anlegget i Verkseier Furulundsvei 47 en fredag i januar ved skifte mellom tidlig og senvakt. FOTO: TORE KRISTIANSEN, VG Foto: Tore Kristiansen , VG

Villig til å bistå

Kommunikasjonssjef Erik Riste i Reno Norden, som sammen Norsk Gjenvinning leverte renovasjonstjenester til Oslo kommune før Veireno tok over, sier de er villige til å bistå kommunen dersom de står uten søppeltømming.

– Vi har vilje til å bistå, og vil prøve å hjelpe kommunen så mye vi kan dersom de har bruk for hjelp, sier han til VG.

Riste forteller at de ikke har kjennskap til innholdet i den hasteinnkalte pressekonferansen, og at selskapet ikke har vært i dialog med kommunen vedrørende deres tjenester den siste tiden, men at de rett etter nyttår tok kontakt med Oslo kommune for å fortelle at de er villige til å bistå ved behov.

Han sier videre at hvor raskt de kan være på plass, avhenger av hvor fort det skal skje og hvilket omfang det er snakk om.

– Vi har ikke lenger bilene og folkene som vi hadde før Veireno vant anbudet for hele Oslo, så det må skaffes på nytt, sier han.

VG har også vært i kontakt med Norsk Gjenvinning som sier de ikke er kjent med bakgrunnen for pressekonferansen.