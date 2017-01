Allerede i juni ble Oslo kommune advart om for lange arbeidsdager for Veireno-ansatte

Interne dokumenter viser at Oslo kommune ble varslet flere måneder før oppstart om at Veireno la opp til for lange arbeidsdager og for krevende søppelruter.

VG har fått tilgang til referater fra ledermøter mellom Veireno og Renovasjonsetaten i Oslo kommune. Gjennom dem kan man følge prosessen før Veireno overtok søppeltømmingen i Oslo i oktober i fjor.

Dokumentene viser at kommunen allerede i juni ble advart om at Veireno la opp til for krevende ruter, og at arbeidsdagene til renovatørene ville bli for lange.

På et ledermøte i juni presenterte nemlig Renovasjonsetaten innspillene fra en ekstern kvalitetssikring, gjennomført av konsulentselskapet Mepex AS:

«For lange arbeidsdager for renovatørene, foreløpig vurdering er at rutene er for lange/ krevende – i tillegg til at renovatørene må registrere avvik i bilen, ikke kan norsk, m.m.», står det i kommunens oppsummering.



Anslo 20 prosent mer arbeid per ansatt

Flere av renovatørene i Oslo VG har snakket med hevder arbeidsmengden er blitt for stor med de nye søppelrutene, og at de må småløpe for å rekke å tømme alle dunkene de skal gjennom på en dag.

Arbeidsmengden var også et tema på ledermøtene før Veireno startet opp.

I referatet fra et ledermøte i juli påpeker Renovasjonsetaten at arbeidsmengden per ansatt vil øke:

«Det registreres at restavfallsrutene øker med ca. 75 – 80 % i arbeidsmengde ift. dagens ruter, tatt i betraktning av lag økes med en person som kjører skift 2», heter det i juli-møtet.



Da Veireno skulle ta over søppelkjøringen i Oslo, la de altså opp til å effektivisere med mer arbeid per ansatt.



– Vi anslår at planene innebærer 20 prosent ekstra arbeid per hode, over en ukes produksjon, sier seniorkonsulent Paal Eilertsen i Renovasjonsetaten til VG.

En del av renovasjonsbilene til Veireno på anlegget i Verkseier Furulundsvei 47 en fredag ved skifte mellom tidlig og senvakt. FOTO:TORE KRISTIANSEN, VG Foto: Tore Kristiansen , VG

Møtedokumentene viser også hvordan det ble planlagt en solid beredskap da Veireno tok over søppelansvaret, så de skulle greie å hente søppelet, selv om mange av de ansatte var helt ferske i yrket.

Alt gikk imidlertid ikke som planlagt.

– Skulle være mulig



I overgangsperioden var kommunens krav at Veireno skulle ha 130 arbeidere – like mange som før de tok over – for å ta høyde for problemer i innkjøringen. Etter det var Veirenos plan å bemanne ned til rundt hundre, effektivisere og kjøre hver ansatt cirka 20 prosent hardere, bekrefter kommunen.



Denne effektiviseringen er det som skal gjøre Veirenos rekordbillige tilbud til Oslo kommune lønnsomt for selskapet.



Men bemanningssituasjonen har gått feil vei. Siden tredje uke i januar har Oslos innbyggere fått hentet søppelet si tilnærmet som normalt for første gang på tre måneder, men for å holde dette nivået måtte Veireno opp i rundt 170 ansatte.

Likevel skulle 100 ansatte i teorien være nok.

– Det finnes ingen bransjestandard eller mål på hvor mye arbeid en renovatør skal gjøre, så vi kunne bare ta utgangspunkt hvordan det var før skiftet. Vår vurdering av det var da at det skulle være mulig, sier Eilertsen i Renovasjonsetaten.

VG har vært i kontakt med Veirenos ledelse om arbeidsmengden. De viser til at kommunen har full oversikt over selskapets arbeidstid, men kommenterer ikke saken for øvrig.



Renovasjonsetaten og Veireno hadde mye kontakt i perioden fram mot overtagelsen, og Eilertsen beskriver samarbeidet som tett, også i diskusjonene rundt arbeidsmengde.

POSITIV UTVIKLING: Fortsatt er det mange som ikke får hentet søppelet sitt i tide, men hentingen har vært tilnærmet normal mot slutten av januar. Men Veireno må kutte antall ansatte ned mot 100 for å kunne drive like effektivt og lønnsomt som planlagt. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Noen av rutene så ut til å være i overkant

– Vi kjenner godt til hva som har vært arbeidsmengden før, og kunne vurdere ut fra det hva slags øking som kunne være akseptabelt. Jeg registrerte at noen av rutene så ut til å være i overkant av hva som er greit, men vi ble forsikret av Veireno om at de ville justere fortløpende, og sette inn ekstra mannskap og biler der de så at det var nødvendig, sier Eilertsen.

Det har selskapet også gjort, påpeker han, med betydelige endringer på flere ruter, skift på papirruter, kran- og spesialbiler og i tillegg mindre justeringer på restavfallsruter.

– Det er Veirenos ansvar å sørge for at innsamlingsrutene er forsvarlig og gjennomførbare og i henhold til arbeids- og overtidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven, fortsetter Eilertsen.

