Skred-evakuerte i Odda får flytte hjem igjen

Skredfaren i Hardanger er ikke over. Men for beboerne som ble evakuert fra Tokheim i Odda mandag kveld vurderes situasjonen allikevel trygg nok til at de kan flytte hjem.

Mandag kveld ble 15 husstander evakuert etter at det hadde gått flere snøskred i området, og beboerne tilbrakte natten på Hardanger Hotell.

Lothepus: De driver og evakuerer naboene

De har nå fått beskjed om at de kan reise hjem igjen, får VG opplyst ved Hardanger lensmannsdistrikt.

I dag varslet NVE «betydelig snøskredfare» for hele Hardanger. Det er en nedjustering av snøskredfaren fra i går, da faren var vurdert til «stor» og rød kode på fargekartet.

Gjennom hele vinteren varsler NVE snøskredfaren i hele landet. Faren blir presentert i den internasjonale fargegradskalaen: Grønn for liten fare, gul for moderat, oransje for betydelig, og rød for stor snøskredfare.

Se NVEs snøskredvarsler for hele landet her (ekstern lenke)

I dag er det gult – det vil si moderat snøskredfare i store deler av Nord-Norge. I hele Sør-Norge er det oransje, det vil si betydelig fare.

Advart før i år: Vi kan få store skred

– Snøskredfaren vil holde seg på samme nivå i Sør-Norge i morgen. Nord-Norge vil komme opp på samme nivå, og dermed øke det fra moderat til betydelig, sier snøskredvarsler Heidi Bakke Stranden i NVE.

Hun advarer om at det på denne tiden av året ofte er snøskredfare i fjellet.

– Snøskredfaren pleier å variere mellom moderat og betydelig. Nå er det mye vind og nedbør. I tillegg er det områder med svake lag i snøen, og de kan kollapse og føre til skred, sier hun.

I år har det vært flere leteaksjoner etter at mennesker har blitt tatt av skred.

* Mann omkom etter snøskred i Lyngen

* Skoleelever reddet etter at snøhule kollapset: – Vi gravde alt vi kunne

* Boliger tatt av skred i Longyearbyen

Sjekk varslene

Bakke Stranden oppfordrer alle som planlegger helgetur i fjellet å følge nøye med på NVEs snøskredvarsler som oppdateres hver dag klokken 16,00.

– Varslene endrer seg fra dag til dag, og det nytter ikke å sitte på en onsdag og planlegge tur til søndag. Du bør også sjekke når det nærmer seg, sier hun.

Når det er gul fargegrad anbefaler NVE at de som ferdes i fjellet har kunnskap om rutevalg og evne til å identifisere mulige skredproblemer.

– Når der er oransje, og betydelig snøskredfare, bør man ha solid kunnskap om å ferdes i fjellet. Da bør man vite hva som kan utøse skred og hvordan man kan prøve å unngå det, sier skredvarsleren.