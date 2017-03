Politiet: Tre biler tatt av snøskred

Minst tre biler skal være tatt av et snøskred i Lavangsdalen i Troms. Skredet skal være 200 meter langt, med en snødybde på to meter.

– Det er gått et snøskred over Europavei 8 (E8) ved Sarasteinen. Minst to biler er begravet, men vi har hatt telefonisk kontakt med personene i bilene. De sier at de er uskadet, sier Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt til VG.

Store styrker blir sendt til stedet, blant annet flere hundeekvipasjer som skal søke gjennom snømassene.

– Vi vet ikke om det kan være flere biler som er tatt av skredet, derfor sender vi mannskaper dit, sier operasjonslederen.

Klokken 11.04 kom det en oppdatert melding på fra politiet på Twitter om at det er minst tre biler som er tatt av skredet. Så langt er det ikke meldt om personskader.

Skredet skal være 200 meter langt, med en snødybde på cirka to meter.

E8 er en av hovedinnfartsårene til Tromsø, og går gjennom hele den 16 kilometer lange Lavangsdalen.

Den siste uken har kommet store snømengder i Troms, og snøskrednettstedet Varsom beskriver snøskredfaren som betydelig – eller faregrad 3 på snøskredskalaen.