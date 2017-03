Mann omkom etter snøskred i Lyngen

Den italienske turisten som ble kritisk skadet etter et snøskred i Lyngen i Troms torsdag ettermiddag, døde av skadene fredag morgen.

Det opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge ifølge NRK. Mannen var i 50-årene.

Det var torsdag ettermiddag at et følge med italienske skiturister ble tatt av et snøskred. Den ene ble raskt reddet og bidro selv i redningsarbeidet, mens den andre ble gravd fram etter nesten to timer.

– Vedkommende ble funnet like før klokken seks, sa Geir Mortensen, pressetalsmann i Hovedredningssentralen, til VG torsdag.

Klokken 18.40 ble mannen fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge med Sea King med kritiske skader.

Ifølge Finn Tore Sortland, redningsleder ved HRS Nord-Norge, skal skredet ha gått i en dal fra Kavringtinden.

Tilfeldigvis hadde politiet og Røde Kors fagkurs i skred ikke langt fra rasområdet, rundt 400 meter over havet på nordsiden av Kavringtinden, mot Lyngseidet. Snøskredfaren i området var regnet som betydelig, farenivå tre av fem, skriver NTB.

Kort tid etter klokken 16.30 torsdag bekreftet Raymond Prestøy ved HRS Nord-Norge overfor VG at mannskapet hadde kommet frem, og at det pågikk en redningsaksjon.

– En mann ble gravd opp tidlig og hjelper selv til med redningsarbeidet. Det er han som er kilden til at én er savnet, opplyste HRS Nord-Norge.

Da var én person fortsatt savnet. Ifølge NTB ble skiene til vedkommende funnet i 17.30-tiden.