Italiensk turist fraktet til sykehus etter snøskred

To personer ble tatt av et snøskred i Lyngen i Troms torsdag ettermiddag. Én ble raskt reddet, mens den andre først ble gravd opp etter nærmere to timer.

Like etter klokken 18.00 opplyser Hovedredningssentralen til VG at den andre av de to som var savnet etter snøskredet i Lyngen i Troms torsdag ettermiddag, er funnet.

– Vedkommende ble funnet like før klokken seks, sier Geir Mortensen, pressetalsmann i Hovedredningssentralen, til VG.

Klokken 18.40 opplyses det at personen er fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge med Sea King. Tilstanden er uviss.

Det var like etter klokken 16.00 at politiet i Troms opplyste at det var gått en snøskred i Lyngen i Troms, og at de fryktet at personer var tatt av skredet.

Klokken 16.40 opplyste Hovedredningssentralen til iTromsø at én person var lokalisert og gravd frem.

– Vi vet ikke enda noe om størrelsen og omfanget av skredet. Det er gravd fram en person. Skredet skal ha gått i en dal fra Kavringtinden så vidt vi vet, sa Finn Tore Sortland, redningsleder ved HRS Nord-Norge til avisen

Kort tid etter bekreftet redningsleder Raymond Prestøy ved HRS Nord-Norge overfor VG at mannskapet hadde kommet frem, og at det pågikk en redningsaksjon.

Da var én person fortsatt savnet. Ifølge NTB ble skiene til vedkommende funnet i 17.30-tiden.

Ifølge politiet besto turfølget av fire skiturister fra Italia.

– En mann ble gravd opp tidlig og hjelper selv til med redningsarbeidet. Det er han som er kilden til at én er savnet, opplyste HRS Nord-Norge.