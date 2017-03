Her satt Odd-Ivar begravet i snømassene

En brøytebilsjåfør måtte knuse bilruten med en nødhammer for å redde Odd-Ivar Chruickshank (57) ut av snøskredet.

– Det var en helt jævlig opplevelse. Bilen min ble skjøvet over mot autovernet på motsatt side av veien av trykket, og jeg dekket ansiktet med hendene mine fordi jeg var sikker på at rutene mine kom til å bli knust. Det føltes som om noen sto og ristet taket på bilen da raset kom, sier Odd-Ivar Chruickshank til iTromsø.

57-åringen kjørte på E8 i Lavangsdalen i Troms da de store snømassene dundret inn i bilen hans. Minst tre biler ble tatt av skredet.

– Jeg er fortsatt litt skjelven. Hele bilen ristet. Jeg fryktet at snøen ville knuse bilruten på passasjersiden. Heldigvis skjedde ikke det, sier Chruickshank til VG.

Bilen hans ble nesten helt begravet. 57-åringen hadde ingen mulighet til å komme seg ut av den.

Reddet av brøytebilsjåfør

– Jeg hadde kun en liten glippe med lys i ruten. Jeg forsøkte å rulle ned ruten, men fikk den bare delvis ned. Så kom det en brøytebilsjåfør med en nødhammer. Han knuste ruten, slik at jeg fikk krabbet ut, sier Chruickshank.

Han anslår at det lå opptil en meter med snø på taket av bilen hans. Da VG snakket med 57-åringen ble han kjørt bort fra skredområdet av redningsmannskapene.

Det var ved 10.30-tiden torsdag formiddag at det massive snøskredet raste over E8 i Lavangsdalen, som er en av hovedinnfartsårene til Tromsø.

Skredet gikk like ved Sarasteinen, et område som er kjent for stor snøskredfare. Ifølge Nordlys gikk snømassene over skredvollene som er bygget for å beskytte europaveien.

UNDERSØKER: Redningsmannskaper er på plass i Lavangsdalen, hvor det gikk et skred torsdag formiddag. Foto: , Tom Benjaminsen / iTromsø

Skredet er blitt anslått til å være 200 meter langt og cirka to meter dypt. Minst tre biler ble tatt av skredet.

– Personene i disse bilene er nå gravd ut. Det er ingen personskader så langt, sier operasjonsleder Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt til VG.

Operasjonslederen har ikke det nøyaktige tallet på personer som er reddet ut av snømassene.

Søkte i snømassene

– Skredfaren på stedet er så stor at vi har besluttet å trekke ut redningsmannskapene av skredområdet. Kun to lavinehunder er igjen. Disse har gjort et grovsøk, men det er ikke gjort noen nye funn, sier Gudmundsen.

Lavinehundene skal etter hvert gjøre et grundigere søk på stedet.

Klokken 12.22 torsdag meldte politiet at de med sikkerhet kan slå fast at det ikke var noen flere biler begravet i snøskredet.

Hele den 16 kilometer lange Lavangsdalen evakueres og sperres på grunn av den store skredfaren i området.

Den siste uken har kommet store snømengder i Troms, og nettstedet Varsom beskriver snøskredfaren som betydelig – eller faregrad 3 på snøskredskalaen.