Advarer turfolk: Vi kan få store skred

Det er ikke bare Svalbard som har stor snøskredfare. Snøskredvarslingen i Norge advarer nå turfolk som vil ta seg ut i innbydende snødekte fjellsider.

SLIK OPPDAGER DU SNØSKRED: ** Hører du et drønn i snøen kan det bety fare for skred. ** I hellinger over 30 grader kan man utløse skred. ** Sprekker: Hvis du i en skråning oppdager at snøen sprekker foran skituppen, er det et tegn på rasfare. ** Ferske skred: Den sikreste indikatoren på skredfare. ** Økt temperatur: Rask temperaturøkning mot null grader svekkes bindingene i snøen.

– Vi kan få store skred. Vårt råd er at dette er en skjerpet situasjon – det ligger lokalt mye nysnø i ustabile flak som kan bli utløst. Dette gjelder særlig på Nord-Vestlandet, hvor vi har mye ferske snøfall, sier vaktleder Ragnar Ekker ved Snøskredvarslinga til VG.

Les også: Veggen revnet av snøskred

Mye snø onsdag

Onsdag kom det enorme mengder nedbør på Vestlandet, og i høyden kom dette som snø.

– Nå går det byger med snø, og dette legger seg ikke jevnt, noen steder kommer det mye, andre steder lite. Derfor må folk som vil ta seg ut i fjellet være aktsomme, sier han.

Svalbard: NVE-observatører bommet

Yr eller pent? VGs vær-app sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm.

Last ned her: iPhone/iPad

Android

Han sikter mest til folk som gjerne ønsker å ta seg opp bratte lier som nå ligger fristende med nysnø:

– Her kan det bli utløst store, farlige skred. Husk at vi har en periode med smelting og kulde bak oss, dette gjør noe med snøoverflaten, slik at snølagene som kommer oppå dette, blir ustabile.

Les også: Nordavind redder vinterferien

Frykter skred mot vei

Også i Nord-Norge meldes det om snøskredfare i mange områder, men her er været såpass dårlig med kraftig vind at det ikke er så aktuelt med familieturer til fjells:

– Her går vår råd mer i retning veier – at beredskapen må skjerpes noe med sikte på sikkerheten for skred mot vei, sier han.

I hele Nord-Norge fra Vest-Finnmark og sørover til Salten er det varslet skredfarlig fokksnø og vedvarende svake snølag, med faregrad 2 og 3 fredag, og de fleste stedene med faregrad 3 lørdag.

Østlandet går stort sett klar av skredfare – her er det for lite snødekke. Også i Sør-Norge ser det ut til at skredfaren øker lørdag. Her det markert skredfare fra Trollheimen og Romsdal, sørover til Sunnmøre, Indre Fjordane og Indre Sogn.

Også i Jotunheimen og Hallingdal, i Voss og Hardanger og i Vest-Telemark er det markert snøskredfare.