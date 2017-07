Tale Maria «Helsesista» Krohn Engvik tar et friår for å være helsesøster på Snapchat

Tale Maria Krohn Engvik tar ett år permisjon fra jobben for å være helsesøster på Snapchat.

Tale Maria Krohn Engvik (37) startet Snapchat-kontoen «Helsesista» for å ha mulighet til å si i fra til eleven hun var helsesøter for hvor hun var og når hun var tilgjengelig. Siden Dagsrevyen hadde en sak om henne i februar har interessen eksplodert, og nå sees MyStoryene hennes av over 20.000 mennesker hver dag.

– Det siste halve året har vært hektisk. Snappen har jo blitt en fulltidsjobb ved siden av den jeg allerede har, i tillegg er jeg alenemor for to barn, forteller Engvik.

Fikk du med deg? Vegard Harms bønn til de voksne

Disse kan hjelpe: Både barn, unge og voksne kan ringe disse telefonene og søke hjelp for vold eller misbruk. ** Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Den er åpen når bernevertjenesten har stengt. ** Politiet på telefon 02800 eller om det er akutt 112. ** Offentlige kontor som skolehelsetjenesten, fastlegen, familievernet eller barnevernet. Kilde: Barneombudet

Som hele Norges «Helsesista» har hun som mål å inspirere følgerne til å tenke annerledes og bli trygge på seg selv, bryte tabuer og gjøre det lettere for elevene å ta kontakt med helsesøster på sin skole.

Fra høsten skal hun gjøre det på fulltid, og hun har blant annet begynt å levere foredrag og ønsker samarbeid med forskjellige aktører.

– Jeg har funnet ut det siste halvåret at dette er det jeg vil gjøre. Det er både skummelt og spennende. Jeg ønsker å samarbeide med så mange viktige aktører som mulig, men siden jeg har to barn så må jeg tenke på økonomien også. Det var jo litt skummelt å ta permisjon fra en trygg helsesøsterjobb og satse på dette, forteller hun.

Diskrimineringsombud: Krever at helsesøster-midlene brukes på helsesøster-tjenester

Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen for helsesøstre (NSF), synes det er viktig og flott at helsesøstre tar i bruk nye arenaer for å spre informasjon. Waldum-Grevbo synes også det er bra at fagpersoner også kommuniserer med ungdommer på deres arenaer.

– Kombinasjonen av den faglige bakgrunnen, og ansikt til ansikt-møter med ungdom gjør at hun kan nå flere med informasjon om forskjellige temaer, mener hun.

Svarte på snaps til 1 på natten

Engvik forteller at hun allerede har blitt kontaktet av organisasjoner, politikere og folk i idretten som vil ha hennes hjelp med å nå ungdommer. Helsesøsteren forteller at hun synes Snapchat er en kreativ informasjonskanal som når ungdommer på deres arena.

– Det tar nesten en hel dag å bygge opp en god mystory. Jeg er litt skuespiller, det er mye humor også snakker jeg om ting som mange syns er flaut eller vanskelig på en måte som er lett å forstå, og det tror jeg er mye av grunnen til at mange vil følge meg, forteller hun.

OPPFORDRER TIL SAMTALE: Tale Maria Krohn Engvik bruker sin snapkonto til å snakke med ungdom. Skjermdump: Helsesista

Følgerne hennes er både barn og besteforeldre, men likevel ser hun fortsatt for seg videregående-elever når hun lager storyene sine. Hun tar opp alt fra kjønnssykdommer og «happy moments» til hvordan man kan ta opp vanskelige ting som gråsoneovergrep og foreldre som drikker for mye.

Kommentar: Er det ok at alkohol er blitt symbolet på ferie

Foreldres feriefyll og familievold

De to siste dagene er det nettopp feriefyll og familievold som har fylt hennes snap, og mange ungdommer har delt sine opplevelser og tanker om vold i hjemmet og rusmisbruk fra foreldre.

– De siste dagene har det rent inn med sterke historier. I natt satt jeg oppe til ett for å sjekke flest mulig snaps, ta bilde av dem jeg ville dele videre, og svare så mange jeg klarte, forteller Engvik.

«Kona til»: – Når ble det vanskelig å kose seg uten alkohol?

Dagen i dag startet hun med de sterkeste historiene fra unge følgere. Blant annet historien fra en jente på 14 år, som inspirerte «Helsesista» til å lage en story om temaet.

– Hun fortalte at hun hadde en far som banket henne, men på sykehuset fikk helsepersonalet beskjed om at hun hadde falt ned fra et tre, forteller hun.

Saken fortsetter under videoen

Med en gang hun la ut opplevelsene fra følgerne fikk hun meldinger om at andre ble deprimerte av å lese hvor vondt noen har det.

– Derfor la jeg inn snaps med linker til hvor de kan få hjelp, som alarmtelefonen, Blå Kors og politiet. I tillegg oppfordrer jeg foreldre til å snakke med barna sine om hvordan de syns det er at de drikker, forteller hun.

– Det var mange som også sendte inn snaps hvor de oppmuntret de som hadde det vanskelig til å fortelle om det, og at de heiet på dem og ga dem guts til å be om hjelp. Det er veldig fint når ungdommene støtter hverandre sånn, forteller hun.

Sykehus: Lagde snapchat-konto – lekket taushetsbelagt pasientinfo

Deler anonyme historier

ÅPNER SEG: Ungdommene deler gjerne sine historier med Tale Maria Krohn Engvik, eller Helsesista på snap. Skjermdump: Helsesista

Engvik sier hun i utgangspunktet håpet at hun kunne hjelpe én som har det vanskelig.

– Men jeg har fått tilbakemeldinger fra mange om at de enten selv har turt å be om hjelp, eller fra personer som har venner som endelig har klart å fortelle om det de har opplevd, forteller hun.

Følgerne som sender inn sine historier er anonyme om Engvik deler dem videre, og de som ikke ønsker at hun skal dele det videre presiserer det i snappene de sender.

Helsesøsteren setter pris på at det ikke kun er hennes stemme som høres, men at ungdommene selv kommer til orde gjennom hennes kanal.

– Det blir mye sterkere når ungdommer som har det vanskelig ser at andre ungdommer også har det på samme måte, og da føler de seg ikke like alene lenger. I tillegg er det viktig at foreldre ser hvordan ungdommene tenker og har det, mener hun.

Dårlig dekning: 2965 elever på én helsesøster

Samtidig som Engvik er opptatt av å ta opp de vanskelige tingene, så tar hun også opp litt morsommere og lettere ting. Hun ser at følgerne hennes er opptatt av forskjellige ting, og de ber henne snakke om mange temaer.

– Jeg tror det er viktig med variasjon i temaene, og sånn som «happy moments» som bare vokste ut av at jeg satt og viste at akkurat nå så har jeg det bra. Etter det begynte flere også å sende inn sine «happy moments», forteller hun.

Døråpner

Kristin Sofie Waldum-Grevbo håper at «Helsesista» kan vise ungdommer hvor mye de kan snakke med helsesøstre om.

– Jeg håper at hun kan fungere som en døråpner slik at noen tør å oppsøke hjelp, sier hun.

– Jeg tror på tilgjengeligheten på Snapchat som et fint supplement til de tilbudene som allerede finnes til ungdom, sier hun.

Hun understreker samtidig at helsesøstre som tar i bruk sosiale medier bør tenke over hvordan man bruker det på en god måte.

– Man bør tenke over hva man vil gjøre om det kommer historier om vold i hjemmet eller alvorlige selvmordstanker, sier hun.