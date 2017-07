Smutthullet-dom gir Norge mer kontroll

SMUTTHULLET: Det internasjonale området i Barentshavet som er et oppvekstområde for den kvoteregulerte norsk/arktiske torskestammen. Her tråleren Atlantic King på fiske i området. Bildet er tatt fra Orionfly på tokt over Barentshavet i 1994.

Foto: Gunnar Sætra

NTB scanpix