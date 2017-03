Sp-Trygve bidro til å redde egen skole

ILSENG/ESPA (VG) Et potetkast fra gården til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ligger Breidablikk skole. Den var nedleggingstruet i hele vinter. Men ikke nå lenger.

Kommunestyret i Vedums hjemkommune Stange bestemte seg sist onsdag for å beholde de mindre skolene i kommunen.

Rådmannen hadde foreslått å legge ned fem av dem. Deriblant skulle Breidablikk skole legges ned og elevene flyttes til nabobygda Romedal. Men slik gikk det ikke, etter at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og en rekke andre engasjerte seg mot nedlegging.

Han har selv vært elev ved skolen. Nå har han barn som både er- og snart skal bli elev der.

– Som far til Johanna og Mathea engasjerte jeg meg ved å ta ordet på folkemøter med saklige argumenter i en engasjert tone. Jeg ville jo beholde alle de nedleggingstruede truede skolene i Stange. Men heldigvis har jeg ikke barn på alle, flirer Slagsvold Vedum.

FØRSTE SKOLEDAG: Trygve Slagsvold Vedum på første skoledag ved Breidablikk skole i august 1985. Foto: Privat

VG skrev fredag at uten noe sentralt vedtak har 1391 skoler og grunnskoletilbud er nedlagt fra 1986 til 2017. I Senterpartiet er flere av oppfatningen at partiet burde ha gjort mer for å hindre nedleggelser.



Rådgiver lokalt



Vedum legger ikke skjul på at han også har vært litt rådgiver for foreldre og lokalpolitikere i prosessen som endte opp med at både naboskolen og andre nedleggingstruede skoler i Stange ble reddet.

– Men egentlig er det mødrene som har stilt mest opp. Så vi fedre bør egentlig takke mødrene, sier han raust.

– Skoleveien min – og nå til barna mine, er på 50 meter. Jeg kunne dra på skolen hjemmefra når det ringte inn til første time. Du har en trygghet ved å ha skolen i nærheten, elevene kjenner både alle lærerne og kan navnet på alle elevene. Ungene kan gå til hverandre når mor og far er på jobb. Du blir sett som elev. Det skaper en trygghet og tilhørighet, sier Vedum til VG.

TILFREDS REKTOR: Rektor ved Breidablikk skole på Ilseng, Øyvind Grande. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er nærmeste nabo til skolen. Foto: Trond Solberg , VG

Klager på sneversynthet



Andre i kommunen, kaller engasjementet fra Vedum og andre for å redde småskolene for et «mentometer-demokrati».

PÅ HJEMMEBANE: Trygve Slagsvold Vedum hjemme på gården på Ilseng, like ved Breidablikk skole. Foto: Odin Jæger , VG

Erik Ringnes sitter i Venstre i kommunestyret i Stange. Han mener nedleggingsmotstanderne kun er opptatt av å verne sin skole i sin bygd - uten å se helheten verken økonomisk eller fremtidsrettet.

– Det var en tung dag for meg i kommunestyret onsdag. Vedtaket innebærer en kostbar og lite fremtidsrettet struktur hvor mye penger går til bygninger istedenfor til skolefaglig utvikling. Dette er nå en tapt muliget, konstaterer Ringnes.

Han satt sammen med folk fra Sp og Ap i et eget arbeidsutvalg i skolesaken. De gjennomførte en omfattende prosess med ekspertutredninger, folkemøter og debatt. Til slutt var det ingenting igjen av rådmannens og konsulentenes nedleggingsforslag som han støttet opp om.

REDDET: Fire år gamle Espa skole med sine 40 elever, var nedleggingstruet inntil onsdag. Nå kan både elevene, rektor Anne Godsveen (til venstre) og FAU-leder Elin Olsrud puste lettet ut. Bildet er tatt da skolen arrangerte karneval. Foto: Trond Solberg , VG

– Trygve Slagsvold Vedum engasjerte seg ved å delta aktivt på to folkemøter. Det er klart det blir lagt merke til at en sentral nasjonal politiker gjør det, sier Ringnes og legger til at han ikke vet noe om Vedums engasjement har betydd noe for utfallet av saken.

Ordfører Nils A. Røhne (Ap) var på linje med Ringnes, og ville legge ned flere av grendeskolene i kommunen, blant annet Espa skole og oppvekstsenter. Denne skolen ble bygget i 2012 for rundt 50 millioner kroner.

Koster millioner



Røhne opplyser til VG at opprettholdelse av alle skolene i Stange, minus Romedal, som blir nedlagt, betyr en driftskostnad på 8 millioner årlig pluss en investeringskostnad til oppgradering på 100-150 millioner kroner.

Også denne skolen ble reddet, mye takket være et enormt engasjement og massive innmeldelser før et avgjørende medlemsmøte i Ap før kommunestyret med over 150 fremmøtte.

Jubelen sto selvsagt i taket på Espa skole da skolen deres var reddet.

Elevrådsleder Jens Olsrud Østli (10) sendte følgende sms til mamma og FAU-leder Elin Ølsrud i kommunestyret da vedtaket var klart:

– Nå har jeg lyst til å gi deg en klem, mamma!

Da VG intervjuet ham i februar, var Jens virkelig bekymret for skolen sin.

– Her kjenner alle hverandre, jeg kan navnet på alle elevene her. Det vil være dumt å legge ned en helt ny skole, sa Jens da.

FORNØYD: Femteklassing Jens Olsrud Østli (10) er glad for at han får beholde skolen sin på Espa i Stange. Foto: Trond Solberg , VG

Det hører med til historien om folkene i bygda som kanskje er mest kjent for et enormt bollesalg på bensinstasjonen, at de senest i 2011 mistet sin forrige grendeskole, Stenby skole.

Vedum selv har lagt merke til de mange nedlagte skolene i landet de siste 30 årene. Også hans egne har bidratt til nedleggelser.

–Sp-ere har jo også bidratt til å legge ned skoler. Hvordan reagerer du på det?

– Det er det lokale vettet som til syvende og sist skal være avgjørende. Det gjelder også i vårt parti, svarer han.

Småskole-strategi



Der og da - nærmest over bordet kommer han opp med idéen å lage et småskoleprogram for å styrke den faglige utviklingen i de små skolene.

– Det kan vi gjøre på nasjonalt nivå. Vi har sett at noen kommuner har vært flinke til å samarbeide om å utvikle for eksempel barnevernet. Dette må kunne gå an også i skolen. Noen ganger kan lærerne flytte mellom skolene. For eksempel i enkeltfag der enkeltlærere har spesiell kompetanse, sier Vedum.

Han mener kommunene må kunne tenke nytt på nasjonalt plan – for å styrke de eksisterende småskolene – fremfor hele tiden å snakke om nedleggelse. Småskolene har også sine store styrker, minner Vedum om.

Sp-sjefen er opptatt av skolen i bygdene også som en brems mot sentralisering.

– Den betyr mye for om en familie vil bosette seg på et sted eller ikke. I tillegg er skolen koblet til foreningsliv og idrettslag, så når skolen forsvinner så forsvinner ofte et nav i lokalsamfunnet, sier Trygve Slagsvold Vedum.