Kong Harald inviterte på egenskutt elg

Kongeparet serverer svært kortreist mat til stortingsrepresentantene som er samlet til gallamiddag på slottet nå i kveld. Verten har skutt hovedretten selv.

De 183 middagsgjestene i slottets store spisesal får servert elg og pølse fra Sikkilsdalen med rødbete, fritert jordskokk, gulrot, rosenkål og enebærsjy til hovedrett.

Assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet, bekrefter at det er verten som har skutt elgen selv.

– Ja, kongen er på jakt hvert år. Det har også tidligere blitt servert selvskutt hjort og elg ved gallamiddager på slottet, forteller han.

Jakt og fiske

I kveld er kong Harald kledd for galla. Men kongen trives også godt i grønne fritidsklær. Han har alltid vært glad i jakt og fiske.

Ved Prinsehytta i Sikkilsdalen øst i Jotunheimen, jakter han både rype og elg.

På slottets egen nettside fortelles det at han har jaktlag sammen med gode venner. Med på jaktturene er også hundene Huldra og Gila, to engelsk settere.

I kveld er alle alle stortingsrepresentantene invitert til middag på slottet. Middagen har vært en fast tradisjon siden 1906.

En del av maten representantene får på tallerkenene i kveld er enda mer kortreist enn elgen fra Sikkilsdalen.

Noe av tilbehøret er dyrket bare noen meter unna den festpyntede spisesalen.

Gartner Ole Johan Holdre overleverte belgfrukter til kjøkkensjef Nicolai Lundsgaard i går. Foto: Detnorskekongehus på instagram

Fra egen hage, sjø og hav

Kjøkkensjef Nicolai Lundsgaard har blant annet brukt erter og bønner fra belgfruktbedet som ble anlagt i Slottsparken i år, i forbindelse med at FN utropte 2016 til belgfruktenes år.

Menyen på slottet i kveld består av fire retter:

Den første forretten er laksetartar og hummertartelett med røkt blåskjell, krokett og chilimajones

Så følger soppbuljong med alvebrissel, syltet gresskar, karamellisert løk, mini pak Choi og macadamianøtter.

Hovedretten er kongens elg, og til dessert blir det multer og lakris.

Kortreist og selvskutt

SIKKILSDALEN: Kong Harald har alltid likt jakt. Dette bildet fra elgjakt er fra 2001. Foto: Lars Erik Skrefsrud , VG

Kong Harald gjorde selv et poeng av at mye av maten er kortreist da han ønsket stortingsrepresentantene velkommen til bords.

Kongen spøkte med Stortingspresidentens bemerkning ved forrige gallamiddag, da han sa at apanasjen muligens måtte reduseres dersom ikke talerstolen i spisesalen snarest ble reparert. Da var den nemlig ødelagt.

– Jeg kan derfor love, herr President, at talerstolen i kveld atter er i utmerket stand. Vi har likevel tatt det økonomiske poenget i sakens anledning, og frister med rimelig, kortreist og selvskutt hovedrett , sa kong Harald i talen.

Videre snakket han om året som har stått i jubileenes tegn:

Stortingsbygningen har feiret sitt 150 årsjubileum, og han selv og dronning Sonja har feiret 25 år som kongepar.

– Vi kan vel kanskje si at vi er gift med jobben – så kveldens taffel er nok det nærmeste vi kommer en sølvbryllupsmiddag i år, sa kongen.

RYPEJAKT: Her var Kong Harald på rypejakt med engelske venner i Sikkilsdalen. Foto: Geir Olsen , VG

Han snakket også om jubileumsfeiringene og hagefestene de har vært med på fra Tromsø i Nord til kristiansand i sør.

– Fordi Dronningen og jeg har fått så mye gjennom disse 25 årene, ønsket vi å gi noe tilbake for all den rausheten og gjestfriheten vi har opplevd, sa han.

Kongen nevnte også Slottsparken i sin tale. Også den en naturlig arena for jubileet i år.

– Parken ble også brukt på en skidag, til lesestunder, hagefest og hytteliv. Til og med en helt spesiell filmvisning ble det anledning til.

Det vi derimot ikke var klar over, er at Slottsparken huser mange attraksjoner som gir gode poeng i Pokemon GO. Til glede for Stortingets representanter, slik jeg har skjønt det.

Kongen oppsummerte talen til Stortingsrepresentantene med at noe av det som står sterkest igjen etter jubileumsåret, er alle menneskemøtene.

- De har gitt rom for ettertanke. Som vi alle vet, preger et usikkert arbeidsmarked mange menneskers liv – over hele landet. Da er det samtidig godt å vite at det – tross dette – finnes mye yrende gründervirksomhet og mange mennesker med stort pågangsmot. Det gir oss fornyet tro på at Norge fortsatt vil gi muligheter og plass for alle – også i årene som kommer.

På ulikt vis har vi svært gode minner fra alle arrangementene i dette jubileumsåret. Noe av det som likevel er felles, er opplevelsen av at vi alle fortsatt kan møtes – under en åpen himmel og uten gjerder mellom oss. La oss håpe at vi kan fortsette slik.