SLOTTSPLASSEN (VG) Kongeparet og deres gjester kan i kveld kose seg med en vårlig meny bestående av norske råvarer fra hele landet.

Totalt er det 183 personer til bords under kveldens bursdagsmiddag, ifølge VGs opplysninger.

Til hovedretten, som består av kalv med tartelett, serveres det blant annet enn granskuddsky.

– Det er nå det er nye skudd på grantrærne. Man kunne ikke servert det i august, sier kjendiskokk Lars Barmen.

Han går ut i fra at det dreier seg om kalvesky som er tilsatt uttrekk av granskudd.

Når Barmen får lest opp menyen, sier han at det høres ut som et harmonisk og fint sammensatt måltid med mange av sesongens gode råvarer. Det er en vårlig og lett meny.

Sammen med kalvekjøttet serveres det også grønn og hvit asparges, rødbetpuck og altså sky med uttrekk av granskudd.

– Tarteletten som også kommer på tallerkenen samme med kalvekjøttet, kan være en liten terte, forklarer Barmen.

Sjømat først

Gallamiddagen på Slottet i anledning kong Harald og dronning Sonjas 80-årsdager i kveld, starter med kongekrabbe og laksetartar til forrett.

Sammen med sjømaten serveres grillet agurk, østersmajo, rogn og reddiker.

På dessertmenyen står det lime og oxalis fra gartneriet, sitronmousse og ingefærmarmelade.

– Oxalis er en syrlig kløver som har blitt veldig populær det siste året. På norsk kalles det også gjøkesyre. Mange bruker det som pynt, forklarer Lars Barmen.