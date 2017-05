Slik vil Støre få ned antall unge uføre

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier utviklingen i antall unge uføre er så alarmerende at det kreves handling nå.

VG viste i dag at antallet unge uføre fortsetter å stige.

– Det er veldig urovekkende at det allerede alarmerende høye antallet unge uføre fortsetter å stige. Når vi i tillegg vet at 15 prosent av menn 30-årene står utenfor arbeidslivet, har vi en meget stor utfordring: Vi trenger flere hender i arbeid, ikke færre, sier Støre.

Her ser du økningen i andelen uføre i alderen 18 til 29 år de siste ti årene:

Er du ung og står utenfor arbeidslivet? Kontakt VG!

– Urovekkende



Jonas Gahr Støre sier at denne utfordringen er en av de viktigste for Norge å løse, fordi både de menneskelige og økonomiske kostnadene er så store:

– Utviklingen med at flere unge blir uføre er svært urovekkende, og vil stå på toppen av prioriteringslisten min hvis jeg blir statsminister etter valget. Denne trenden må snus.

NAVs tall viser at 60 prosent av de uføre mellom 18 og 39 år har en hoveddiagnose bestående av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.

– Heldigvis er det lettere psykiske plager for mange av dem, som gjør at de kan få hjelp. De må gripes fatt i: Det verste er om de føler at de havner på utsiden og får isolere seg.

Les: Her er det flest uføre

– Det er nok en trend at mange unge menn gjør det i dag; med dataspilling på natten?

– Data har kommet for å bli, men folk som har meningsfullt arbeid eller studier å gå til, bruker vanligvis natten til å sove.

Han sier en rekke tiltak må iverksettes.

Les: Johnny Karlsen sluttet på videregående skolen og «flyttet» inn i datamaskinen

Ulike tiltak



– Vi går til valg på en aktivitetsreform for unge, som skal få flere unge inn i arbeidslivet. Vi ønsker økt bruk at gradert uføretrygd; kan du jobbe noe, skal du i jobb, og du skal få hjelp til å komme i jobb:

Han sier NAV skal få et overordnet ansvar for å sikre at det finnes jobber tilpasset personer med gradert uføretrygd, både i offentlig og privat sektor.

– Kommunene får i tillegg en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb – en jobbgaranti. Kommunenes merkostnader til ordningen skal dekkes inn. Ordningen innføres for personer født i eller etter 1990 i første omgang.

– Det er også viktig at unge ledige under 30 år skal kunne fullføre videregående skole, uten å få kutt i dagpengene.

Han sier det også er behov for en stor satsing på flere helsesøstre i skolen, økt bruk av gradering i de helserelaterte ytelsene, styrket ordning med arbeidsavklaringspenge og en reell mulighet for arbeid når man har gradert uføretrygd.

Les: Kan tjene mer på trygd enn jobb

– Vi må alle ta ansvar



Han sier de registrerte at statsminister Erna Solberg under Høyres åpning av valgkampen lørdag, sa at forebygging av utenforskap, fattigdom og ulikhet er en hovedprioritet.

– De siste fire årene er det ikke kampen mot ulikhet som har stått fremst hos regjeringspartiene, men skattekutt til dem som har mest fra før – så her følger ikke ordene handling. Nå har de sittet i fire år, og utviklingen har gått i helt feil retning. Det må de ta ansvar for, sier han men legger til:

– Ulike regjeringer har sett at antallet uføre blir urovekkende høyt. Vi må alle ta vår del av ansvaret for det. Det viktige nå er at vi får til en politikk som faktisk får andelen unge uføre ned, ikke opp slik den har gjort de siste fire årene.

«Har iverksatt tiltak»



Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier til VG at regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å få bukt med problemet.

– En storstilt satsing på helsetilbud til unge og psykisk syke, og tettere oppfølging og en styrket rett til videregående er blant disse tiltakene, sier hun.

Samtidig hevder hun at økningen i utenforskap blant unge skjedde da de rødgrønne satt i regjering.

– Den kraftigste økningen i utenforskap blant unge skjedde i de rødgrønnes regjeringstid, noe de ble advart mot, og som vi tok tak i, sier hun og legger til:

– Aktivitetsplikt for unge, som har hatt positive resultater og er godt mottatt blant ungdom, var Ap i mot og er av SV omtalt som tvangsarbeid. Fraværsgrensen i videregående skole som har medført et dramatisk - og positivt - fall i elevenes fravær, var Ap også imot.