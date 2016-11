Slik ble «lurelegen» avslørt på lydopptak

BERGEN (VG) «Jeg er jævlig flink til å snakke for meg. Og når du er flink til å snakke, da kan du trille de fleste rundt fingeren din på hvilken som helst måte du vil».

Ordene tilhører kvinnen som den siste tiden har blitt omtalt som «lurelegen» fordi hun har gitt seg ut for å være lege. Forrige fredag ble hun fengslet i fire uker i Aust-Agder tingrett, siktet for åtte nye forhold.

For ti år siden ble hun avslørt og konfrontert av en vennegjeng i Bergen. Samtalen ble fanget opp på et lydopptak, som VG nå har fått tilgang til.

Lettelse å bli avslørt



LURELEGEN: Den bedrageridømte kvinnen har omtalt seg selv som lege, men hun har null medisinsk utdannelse. Foto: Privat

– Det var noe som ikke stemte med historiene hennes. Jeg begynte å nøste i dem, og kom til slutt til et punkt der jeg kunne konfrontere henne, sier den 34 år gamle mannen som gjorde opptaket.

I samtalen kommer kvinnen med noen erkjennelser på hvordan hun tenker og opptrer. Hun sier blant annet at hun er lettet over å ha blitt avslørt.



– Jeg vet ikke hvordan jeg skal si dette uten at det kommer veldig feil ut. Men det er faktisk en stor lettelse, sier hun.



Lurelegen bodde på dette tidspunktet sammen med 34-åringens kamerat i en leilighet i Bergen.

– Jeg mente han ble lurt av henne, men han ville ikke tro meg i begynnelsen, forteller 34-åringen om bergenseren.

Senere viste det seg at han hadde brukt rundt 150.000 kroner på lurelegen og han anmeldte henne blant annet for å ha opprettet tre kredittkort i hans navn med falsk underskrift.



– Lav terskel for å bedra

BERGENSTIDEN: Lurelegen sendte først en del bilder fra Sørlandet før hun flyttet til Bergen og bodde sammen med en bergenser i to måneder. Han ble rundlurt. Foto: Privat

VG har skrevet flere artikler om lurelegen de siste to ukene. Fra 2005 er hun domfelt for å ha bedratt en rekke kvinner og menn over hele landet med alt fra hundebedragerier til kjøp av villaer i 20-millionersklassen, som hun ikke kan gjøre opp for.

I en dom fra 2008 beskrives hun som en person med lav terskel for å bedra andre med tanke på egen vinning.

I 2006 var hun allerede i full gang med bedrageriene, men i Bergen ble hun avslørt og konfrontert.

I den 50 minutter lange samtalen med kvinnen innrømmer hun at hun er en mester til å få det som hun vil.

– Når du er flink til å snakke, da kan du trille de fleste rundt fingeren din på hvilken som helst måte du vil, sier hun.

Innrømmer problemer



I opptaket innrømmer hun blant annet at hun har problemer og at hun trenger hjelp.

Hun erkjenner også at hun handler på impuls uten å tenke seg så godt om. Hun har ikke noe svar på hvorfor hun lurer folk hun sier hun er glad i.

– Hadde jeg hatt svaret, hadde jeg gitt deg det, sier hun til mannen som konfronterer henne.

BODDE I BERGEN: I 2006 bodde lurelegen en periode i Bergen. Her ble hun til sist avslørt etter å ha bedratt en venn hun bodde sammen med. Foto: , Privat

Han sier på sin side at han er skremt over hvordan hun opptrer, og sier det tydelig til henne:

– Som sagt så ser jeg på deg at du gjør dette her uten en mine. På en måte fascinerende, på en annen måte jævlig skremmende. Jeg må innrømme, jeg er rett og slett redd, sier han.

– Det er ikke særlig fascinerende, NN, for jeg er ikke så steinkald som jeg ser ut som, sier lurelegen til sitt forsvar.

Oppdiktede dødsfall



Lurelegens bergensopphold startet i 2005 da 34-åringens bergenskamerat ble kjent med henne på internett.

De var aldri kjærester, men det endte med at hun kom flyttende til Bergen og bosatte seg i en felles leilighet, der det i praksis endte opp med at bergenseren skal ha betalt alle utgifter, både bevisst og ubevisst.

BODDE I BERGEN: I 2006 bodde lurelegen en periode i Bergen. Her ble hun til sist avslørt etter å ha bedratt en venn hun bodde sammen med. Foto: , Privat

Penger som han trodde hun hadde selv, skal hun blant annet skaffet gjennom å opprette kredittkort i hans navn.

Historier om oppdiktede jobber, dødsfall i familien, dyre feriereiser, voldelige ekskjærester, var historier han i starten trodde på.

Blant annet forteller bergenseren at han betalte deler av en tur til Thailand for 18.000 kroner vinteren 2006, en tur som ble kansellert i siste liten, angivelig fordi lurelegen hadde blitt gravid med ekskjæresten.

– Jeg forsto jo det at det ikke var så lett å dra til Thailand når man var gravid, forteller bergenseren til VG.



Musikkvideo i USA

Sensommeren 2006 dro hun også til London med en venninne. Turen skulle angivelig være betalt av det nye firmaet både hun og venninnen skulle starte i.

DANSERE: Lurelegen sa hun skulle til USA og spille inn musikkvideo. – Det verste var at hun nesten ikke kunne danse, og da vi var ute og skulle danse, så klaget hun alltid på musikken, sier en bergenser som ble lurt av henne. Foto: Privat

Senere undersøkelser viste at firmaet ikke eksisterte, og at London-turen i virkeligheten var betalt med et kredittkort som tilhørte bergenseren.

VG har sett e-posten fra hotellbestillingen som viser at oppholdet ikke er betalt av noe firma, men at beløpet er trukket fra hans kredittkort.

VG har også fått se et fotografi av lurelegen, der hun blant annet skriver sin egen erkjennelse av at hun betalte denne turen med bergenserens penger. VG har også sett selve erkjennelsen.

Bergenseren forteller også at lurelegen på et tidspunkt i forholdet sa at hun skulle til USA for å spille inn en musikkvideo med noen dansere.

– Jeg kunne få bli med med, men da måtte hun låne ID for at de som skulle ta imot oss kunne sjekke identiteten min. Det var vel antagelig i slike situasjoner hun klarte å hente ut enda mer penger fra meg, sier han.

I september 2006, etter nesten elleve måneders vennskapsforhold, ble han ordentlig presentert for alle bløffene vennene mente han hadde gått på. Og han ble omsider overbevist da han møtte vennene sine, selv om han først ble sint fordi han følte de svertet henne.

– Sinnet jeg kom med ble til uvisshet og en uvirkelig følelse av å ha blitt sviktet av en god venninne. Jeg satt der også som en idiot som hadde tvilt på mine venner. Da de fortalte sitt, så fortalte jeg det jeg visste, og vi konkluderte alle med at vi var blitt bedratt, forteller bergenseren.

Handler på impuls



Etter avsløringen var det tid for konfrontasjon.

På lydopptaket VG har fått høre, sier hun selv at hun skjønte hun var avslørt da hun ble konfrontert, og i opptaket innrømmer hun blant annet at hun ofte handler på impuls uten å tenke seg om.

På slutten av opptaket når de snakker om hvordan hun skal kunne betale tilbake alt hun skylder, lanserer hun flere muligheter. Hun mener de kan gå til foreldrene og gi beskjed.

– Og da må dere bare gå og politianmelde det, så kommer vi ikke noe videre vei sånn sett.



– Eller så har jeg lyst til å gå til mamma, og finne på en eller annen historie, med at jeg trenger penger, sier lurelegen.

Dette avslås kontant. Hun oppfordres til ærlighet mot sin mor og far.

– Å finne opp en historie til din mor kommer du ingen vei med, sier 34-åringen som gjorde opptaket.

Advarte ny kjæreste



Lydopptaket ble senere brukt til å advare lurelegens nye kjæreste i Trøndelag.

– Han ville først ikke høre på oss, men da tok vi kontakt med foreldrene hans og spilte av for dem, så tok de kontakt med sønnen sin og da forsto han at han hadde blitt lurt, forteller mannen bak opptaket.

VG har vært i kontakt med denne mannen som bekrefter i historien.

– Vi var sammen noen uker, og hun var veldig manipulerende og fikk meg til å tenke at de fra Bergen var psykopater. Det var først da foreldrene mine tok kontakt, at jeg skjønte hva som hadde skjedd. Av en eller annen merkelig grunn fikk jeg alle pengene jeg hadde lånt henne tilbake, sier han.

Bergenseren som hadde blitt bedratt, satt seg også ned og skrev et syv sider langt brev til lurelegens far, der han i detaljer fortalte hva som hadde skjedd.

VG har vært i kontakt med lurelegens familie, men de ønsker ikke å uttale seg.

34-åringen som gjorde opptaket med lurelegen sier han på tidspunktet opptaket ble gjort, bare visste en liten del av alle historiene hun hadde servert.

– Hadde vi visst alt, og også det som skulle skje ti år frem i tid, så tror jeg vi hadde blitt skremt. Det kunne vært skrevet bøker og bind om alt, sier 34-åringen.

Han sier de ut fra det de hadde, skrev en lang anmeldelse som ble levert på Bergen politistasjon i 2007.

VG har undersøkt og fått opplyst at saken ble overført til Arendal, siden kvinnen hadde andre saker på seg derfra. Arendal sendte fra seg en siktelse til Oslo, fordi hun hadde eldre saker på seg derfra.

Henlagt



I siktelsen var det var to punkter fra lurelegens bergensopphold. Blant annet en siktelse som gikk på uttak i DNB på nær 20.000 kroner i navnet til bergenseren.

Deretter var det et punkt der hun var siktet for å ha opprettet tre kredittkort i bergenserens navn og handlet for over 100. 000 kroner med disse kortene.

Begge disse punktene ble henlagt våren 2008 av prosessøkonomiske hensyn, får VG opplyst.

I april 2008 fikk lurelegen en betinget dom på 65 dager for alle de andre forholdene hun hadde erkjent over hele landet.

Bergenseren som ble lurt, sier til VG at han syntes politiet rotet mye med saken hans.

– Det var mye frem og tilbake og mange som ikke var på jobb, og det gikk sent. Jeg fikk også beskjeden om at saken kanskje var henlagt av prosessøkonomiske hensyn, etter å selv ha måttet purre på saken ved flere anledninger, sier han. Noe skriftlig om avgjørelsen har han heller aldri mottatt fra politiet om saken, kun bekreftelse på anmeldelse.

VG har snakket med advokat Ole Devold om lurelegens gamle saker.

– Det er umulig for meg å kommentere disse. Det jeg kan si er at hun er bekymret for at mange skal henge seg på og komme med ville historier om henne, sier Devold til VG.