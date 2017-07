Person skutt i Oslo - jakter gjerningsperson etter «målrettet angrep»

En person skal være skutt ved Majorstua i Oslo. Politiet har foreløpig ikke kontroll over gjerningspersonen.

Personen som skal være skutt er ved bevissthet.

– Vi har foreløpig ikke kontroll på gjerningspersonen. Patruljer er i søk, samt foretar undersøkelser, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Marita Aune sier til VG at de fikk melding kl. 08:15 torsdag morgen om at en person skal være skutt i Sørkedalsveien nær Majorstuekrysset.

– Vi fikk raskt kontroll på den skadede, som var ved bevissthet og er nå fraktet til sykehuset, sier hun.

Politiets innsatsleder på stedet, Christian Borch, sier til VG at de jobber utifra at det var et «målrettet angrep» på en person.

SKUTT: Person skutt ved Majorstua i Oslo. Foto: CICILIE S. ANDERSEN, VG

Roger Hjertø ved krimvakten i Oslo forteller TV 2 at en person ringte inn og sa han var skutt.

– Han er skutt i armen og skal ikke være alvorlig skadd, sier Hjertø til TV 2.

Politiet tror hendelsen har skjedd innendørs. Den skadede er brakt til Ullevål sykehus.

Et vitne i nærheten av åstedet hørte kraftige smell.

– Jeg var på parkeringsplassen borte med Colosseum da jeg hørte tre kraftige smell. Smellene kom rett etter hverandre, sier Torbjørn Hogstad (30) til VG.

Et annet vitne forteller VG at to personer ha forlatt stedet i en drosje etter skytingen.

Enda et vitne forteller at væpnet politi stoppet en taxi nær Ullevål Stadion på ring 3. Det er ikke bekreftet om dette er i forbindelse med skytingen på Majorstua.

