Vandaler brøt seg inn i korpslokale og bæsjet i althorn

Tilsynelatende ble ingenting stjålet da noen brøt seg inn i lokalene til Ålgård skolekorps. Til gjengjeld gjorde de stor skade på andre måter.

– Vi var i øvingslokalet for å hente uniformer og instrumenter til elleve nye aspiranter og gjøre klar til deres første øving, men jeg skjønte umiddelbart at noe ikke stemte. Det luktet veldig stramt der, sier dirigent Sissel Emile Kvalevåg til VG.

De unge korpsaspirantene fikk aldri instrumentene sine. I løpet av helgen har nemlig noen brutt seg inn i øvingslokalet i Ålgård i Rogaland og gjort stor skade.

Det var avisen Gjesdalbuen som først omtalte det oppsiktsvekkende innbruddet.

– Vi så umiddelbart tegn til skade, og etter hvert som vi lette fant vi bare mer og mer. Det verste var to althorn. Det ene var fylt med litervis av urin, det andre hadde noen gjort fra seg i, sier Kvalevåg.

Så vidt de kan se er ingenting stjålet, men hærverket er til gjengjeld omfattende.

I andre etasje hadde noen tømt et pulverapparat. Det var urin på og i instrumenter og over gulvet, i tillegg til avføring i sofaene. Ølbokser lå strødd og noen har revet ut innholdet i et skap med pokaler og trofeer.

AMOK I TROFÉ-SKAPET: Pokaler og trofeer var revet ut av hyllene sine. Foto: Privat

Så nært 17. mai skaper innbruddet store problemer for korpset, men dirigenten lover likevel at ugjerningen ikke skal få påvirke dem på nasjonaldagen.

– Vi måtte sende de skuffede ungene hjem og bare begynne å rydde. Det er en stor jobb. De fleste medlemmene av korpset har heldigvis instrumentene sine hjemme, og vi skal spille på 17. mai uansett, sier hun.

Til sammen tre althorn og én kornett – instrumenter for rundt 30 000 kroner – er ødelagte. I tillegg kommer alle putene og møblene som er griset ned av avføring. Saken er politianmeldt, men til NRK sier overbetjent Einar Haugland ved Gjesdal lensmannskontor at de ikke har noen mistenkte så langt.

Dirigent Kvalevåg ønsker ikke å spekulere i et motiv for griseriet, men sier hun håper det finnes noen angrende syndere som leser dette og vil innrømme ugjerningen.

– Vi vil dem ingenting vondt. Vi vil bare at de skal melde seg, slik at vi får en oppklaring i dette og kanskje litt hjelp med vaskingen.