Skoleelever reddet etter at snøhule kollapset: – Vi gravde alt vi kunne

Det som skulle være en hyggelig utflukt for elevene på idrettslinja ved Lørenskog videregående skole ble istedet en kamp for å grave ut medelever fra en sammenrast snøhule.

Like før halv fire natt til onsdag kom meldingen om at det var gått et snøskred ved Bukketjørnet to mil nord for Geilo i Ål i Hallingdal, og at en skolegruppe ville bli evakuert fra stedet.

Operasjonsleder Tom Richard Jansen i Sør-Øst politidistrikt sa da til NTB at det var en vidergående skole som var på tur, og at de etter planen skulle sove i snøhuler.

Skolegruppen som var på tur var 55 elever fra idrettlinja ved Lørenskog videregående skole. De hadde ankommet Ål mandag ettermiddag, og skulle etter planen gå skiturer og sove i snøhuler.

Uvær i fjellet: Stengt mellom øst og vest

Men det skulle vise seg å bli en langt mer dramtisk tur enn de hadde sett for seg.

– Tenkte vi ikke kom levendende fra det



– Vi skulle egentlig gå skitur på dagen på tirsdag, men det ble avlyst på grunn av dårlig vær. Det snødde mye, så det ble bestemt at vi heller skulle legge oss inn i snøhulene. Det tok ikke lang tid før det begynte å tette seg foran hulene, og vi måtte grave på tur, sier elev ved Lørenskog videregående skole, Daniel Breen (18) til VG.

EVAKUERT: Her kommer redningsmannskapet frem til Didrik Strøm og de andre elevene, etter at de har ligget i nedsnødde huler i timesvis. Foto: Privat

Utover kvelden ble været verre, og ifølge Breen var det flere av elevene som mistet mobildekningen.

– Vi måtte grave hele tiden fordi det raste foran snøhulene. Jeg var veldig kald, og det var øyeblikk hvor jeg tenkte at vi ikke ville komme levende fra det, sier Breen.

Akkurat når skredet gikk er Breen usikker på, til VG forteller han at elevene stort sett var fokusert på å grave slik at snøhulene ikke tettet seg.

– Det ble skikkelig dramatisk da en av snøhulene raste sammen. Inne i hulen satt seks elever. Vi andre merket det ikke, men heldigvis fikk en av dem sendt oss en melding. Da begynte vi å grave alt vi kunne. Vi visste jo ikke hvor lenge det ville være oksygen igjen i hulen.

Taket i snøhulen kollapset



Breen forteller til VG at 15 elever først panisk lette etter den sammenraste snøhulen, da de ikke klarte å se noe i stormen og nattemørket.

– Da vi fant hulen gravde vi alt vi kunne i en hel time før vi fikk dem ut. De gravde fra innsiden også, men de begynte å bli ganske dårlige. Da vi endelig fikk dem ut var de kvalme, og en hadde nesten besvimt av oksygenmangel, sier Breen og legger til:

– Det var skikkelig dramatisk og mange var redde. De satt jo ganske inneklemt der.

Ved 5-tiden kom hjelpemannskapene fram til gruppen. Da var det først blitt brøytet vei til Bergsjøstølen fjellhytte et par kilometer fra der raset hadde gått.

Like før klokken 06.30 twitrer politiet at samtlige av de evakuerte er ankommet Beitostølen.

Ifølge Yr er det meldt liten kuling ved Bergsjøstølen onsdag morgen, og vinden er ventet å øke til stiv kuling utover formiddagen. Det snør og er noen grader under null ved hytta, som ligger snaut 1.100 meter over havet.