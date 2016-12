Prinsesser på ball i gjenbrukskjoler

VESTBY (VG) Den perfekte kjolen til skoleballet trenger ikke koste en formue.

Bølgende skjørt og søte blonder, perler paljetter og tilbehør fikk nylig nye eiere på Vestby prestegård.

Før dørene åpnet, sto de i kø: Skoleballprinsessene in spe med mødre, søstre og venninner som sakkyndige synsere og påkledere på slep.

Da dørene åpnet klokken 19 var det puljevis klar-ferdig-gå inn til klesstativene med kjoleskjørt i isblått og marine, mintgrønt og lilla, fersken og rosa i alle nyanser.

KØ: Ungdomsskoleeleven venter spent på å slippe inn til kjolesalget. Foto: Fredrik , VG

Motvekts-fenomen

Byttekvelder og bruktkjoleslag har begynt å bre om seg. Dette har blitt en motvekt til utstyrspresset mange opplever rundt skoleballene på ungdomstrinnet.

Og det er fint, synes jentene og mødrene vi møter på prestegården i Vestby.

Ingen ting er bedre enn om de finner en gjenbrukskjole som sitter perfekt.

FESTFIN: Mor Trine Forfang fotograferer datter Cornelia som har funnet en gjenbrukskjole hun liker. Foto: Fredrik Solstad , VG

Arrangere bruktkjolesalg? Her er Vestby-kvinnenes erfaringer og råd: * Pass på å ha nok stativer og speil. * Vi hadde innlevering fra klokken 17 til 19, og salg fra 19 til 21. Det fungerte fint. * Kjøperne slapp inn puljevis, slik at det ikke skulle bli for kaotisk. * Selgerne hadde hengt lapp med ønsket pris og eget telefonnummer på kjolene. Vi lot selgerne bestemme prisen selv. * Vipps er bra som betalingsform. Da får selgerne beskjed med en gang kjolen var solgt, så slipper de å spørre om de må komme og hente den igjen etterpå. * Registrer alt som leveres inn, og alt som betales for, så ingen ting blir borte. * Ha nok medhjelpere. Vi var 12 personer som tok imot kjoler, registrerte og organiserte. Det var passe antall hos oss. * Lokaler: Det kan komme mange, så det er fint med god plass. Gjerne et sted med flere rom, slik at noen kan brukes som prøverom. Vi hadde også vaffelsalg i ett av rommene. * Sortering: Vi hadde hengte lange kjoler i ett rom og korte kjoler i et annet. Jentene er ute etter det ene eller det andre, avhengig av alder. * Ha en regel om at de bare kan ta med seg og prøve en kjole av gangen. Da får de som kommer inn senere større sjanse til å finne noe også.

Drømmekjolene

– Mamma, du må stramme! Øverst på ryggen. Det er der den er slakk!

Cornelia Forfang instruerer, og mamma Trine strammer silkesnørene så den lyseblå prinsessekjolen med perlebesetning sitter som den skal.

På den andre siden av klesstativet tror Hedda Victoria Aamo Opheim at hun kan har funnet sin drømmekjole: Lilla med glitter på livet og stor vidde i skjørtet.

– Mamma, du må knyte! kommander hun.

– Den lillafargen der er fin til deg. Toppen sitter perfekt, kommer det anerkjennende fra Cornelia, før hun ber om å få låne det struttende underskjørtet etter at Hedda er ferdig med det.

Stort behov

Leder av Vestby bygdekvinnelag, er et eneste stort smil.

– Dette er fantastisk gøy, sier Karin Grimsrud. Hun er overveldet over responsen på bruktkjolesalget som de arrangerer for første – men absolutt ikke siste – gang i år.

Grimsrud har selv tre barnebarn i ballkjolealder.

Gjennom jentene så hun behovet for et slikt arrangement.

Det eldste barnebarnet, Andrine Fardal, bekrefter at det er mye som skal være på stell før et ball. Og det fort kan bli dyrt.

– Man skal være prinsesse for en kveld, med kjole, veske, sko, oppsatt hår, og gjerne hjelp til sminke, sier hun.

I tillegg legger mange store summer i transporten til festlokalet. Noe som har fått flere skoler til å nedlegge forbud mot leie av limousin.

Det er tre år siden Andrine selv var 10.-klassing, og kjolen som hun kjøpte ny til ballet den gangen har hengt ubrukt i skapet siden.

GJØR KLART TIL SALG: Trude Skage Andersen og Andrine Fardal (t.h.) Foto: Fredrik Solstad , VG

Her kan du også kjøpe brukt Facebookgrupper: * «Kjøp og salg av ballkjoler, klær og andre ting» (27806 medlemmer) * «Salg av ballkjoler» (3035 medlemmer) * «Ballkjoler ønskes kjøpt/solgt» (608 medlemmer) * «Kjoler til salgs» (335 medlemmer) Bruktsalg: * De fleste bruktkjolekveldene arrangeres i oktober/november. Ofte er det FAU som står bak. Følge med i ditt distrikt neste år. * Frydenberg skole i Oslo har salgs/byttedag 12. desember På nett: * Finn.no/torget har for tiden rundt 1000 brukte ballkjoler til salgs. (Det ligger også en del nye kjoler til salg på Torget, men du kan filtrere søket til bare brukte. Apper: * På Snapsale og Letgo finner du også mange brukte balkkjoler til salgs. Butikk: * Fretex og UFF kan også slumpe ha kjoler som er fine nok til ball.

De fleste bruker ballkjolen bare én gang, og tirsdag fikk kjoler som stort sett har støvet ned etter den ene gangen de var i bruk, en ny sjanse til å svinge seg på dansegulvet.

Bygdekvinnelaget annonserte arrangementet på Vestby prestegård gjennom sin egen facebookside, og informerte de nærmeste ungdomsskolene.

Cornelia Forfang og Hedda Victoria Aamo Opheim var to av 10.-klassingene som benyttet sjansen til å finne ballkjoledrømmen her

På forhånd hadde Hedda sett for seg noe med perler eller paljetter på livet. Og aller viktigst: Stort og brusende langt skjørt.

Cornelia er enig:

– Fargen er ikke så nøye. Det viktigste er masse «puff» i skjørtet.

Hedda og Cornelia går på Vestby ungdomsskole. Mange av jentene vi treffer på bruktkjolemarkedet er fra denne skolen.

KJOLEFINE: F.v.: Hedda Opheim og Elisa Amthen. Tuva Hallstensen følger med. Foto: Fredrik Solstad , VG

Elevene har nylig fått beskjed om at de ikke får ha det ballet de hadde regnet med: For alle klassetrinnene, i eksternt lokale. I stedet blir det ball kun for 10. trinn, i mer dempede former, på Vestby ungdomsskole.

BRA NOK? Hedda Opheim studerer bilde av kjolen sett bakfra. Foto: Fredrik Solstad , VG

Men Hedda og Cornelia har tatt initiativ til å arrangere ball for alle trinnene likevel. Utenom skolens regi.

Om de får det til, er ennå uvisst. Men en eller annen form for ball skal det bli. Og nå er kjolene i boks.

For Mina-Marie Gundersen er det ikke noe tvil. På Haugerud ungdomsskole, der hun går, blir det tradisjonelt ball 19. januar. Og nå er kjolen klar.

PASSER: Mamma Hege Gundersen hjelper Mina-Marie med å prøve. Kjolen sitter perfekt når hun får den på. Foto: Fredrik Solstad , VG

Mina-Marie trakk en turkisblå prinsessekjole med paljetter og akkurat så stort skjørt som hun ønsket seg over olabuksene, og synets det var supert at hun slapp å bruke mye tid og penger på dette.

– Nye kjoler kan jo koste både 5000 og 10.000 kroner, sier hun.

Rimelige priser

De aller fleste kjolene på prestegården ble solgt for under en 1000-lapp.

– Gjennomsnittsprisen var under 1000, forteller Kate Furøy som registrerte alt som ble levert inn og solgt.

VIPPS: All betaling via mobilen. Foto: Fredrik Solstad , VG

Da dørene stengtes klokken 21 hadde så godt som alle prinsessekjoler med store skjørt fått nye eiere.

Det som hang igjen var kjoler i mer voksen stil. Det var ikke ungdomsskolejentene interessert i.

I løpet av to timer ble det omsatt ballkjoler og tilbehør for 30.000 kroner.

Alle inntektene gikk til selgerne.

– I år var dette ren veldedighet. Men neste år kommer vi nok til å ta en liten avgift av de som leverer kjoler, slik at laget også får en inntekt, sier leder i Vestby Bygdekvinnelag Karin Grimsrud.

– Så det blir tilsvarende arrangement neste år?

– Jeg tror nok det. Behovet er jo virkelig der. Og dette var morsomt, sier hun.