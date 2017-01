Skole på Karmøy evakuert etter bombetrussel

Åkrehamn videregående skole på Karmøy er evakuert etter en bombetrussel, ifølge politiet.

Trusselen ble mottatt klokken 10.30.

– Skolen fikk melding om at det er en bombe som er plassert på skolen og at den skulle sprenges mandag. Vi ser veldig alvorlig på denne trusselen og vi har foretatt en storstilt evakuering, sier operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt Andre Skram Hansen.



Politiet rykket umiddelbart ut til stedet. 520 elever og rundt 100 ansatte på skolen er evakuert til Åkra kirke. Evakueringen ble gjennomført før klokken 11, skriver politiet i en pressemelding. En barnehage i nærheten er også evakuert.

Rektor ringte politiet

Det var rektor ved skolen, Åse Bratthammer, som ringte politiet. På nåværende tidspunkt kan hun ikke gi flere detaljer om bakgrunnen for bombetrusselen, men hun opplyser om at situasjonen er under kontroll.

– Nå forsøker vi å roe ned situasjonen, så kommer vi tilbake med mer informasjon når vi vet mer. Det er politiet som holder i det nå, sier hun.

–Hvordan er stemningen i kirken?

– Det er rolig og elevene har det bra. Det skal gå helt fint, det her.

Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke gi mer informasjon, men skriver i pressemeldingen at de tar hendelsen på alvor og at følger saken tett.